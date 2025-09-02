FT示警「大陸震撼」將愈來愈強 低成本國產機器人引爆新一輪衝擊

中國大陸機器人製造業正在帶動一波低成本的自動化，協助國內工廠以更低的價格生產更多產品，從而得以提高出口產品的市占率，即使是勞動密集產品也能有同樣效果。

英國金融時報（FT）報導，國際機器人聯盟的數據顯示，中國大陸工廠每年裝置約28萬台工業用機器人，使中國大陸的機器人─勞工密集度領先德國，且正向南韓逼近中。

中國大陸MIR數據庫的數據指出，這些機器人中，約有半數是由國內集團製造，例如成都卡諾普機器人科技公司等，以遠低於外國對手的價格爭取到大量的國內客戶。卡諾普執行長李良軍表示，「不是人人都需要Audi A8豪車。在許多情況下，我們的功能與能力已經足夠」。該公司機器人的售價只有日本安川電機、發那科（FANUC）、KUKA及瑞典艾波比（ABB）機器人的60%。

經濟學者認為，中國大陸積極推動自動化，有助於說明為何中國在工資上升之下，低階製造業並未大量流失。哈佛大學成長實驗室編製的貿易數據指出，2019-2023年中國大陸多項勞動密集產業，在全球出口市場的占有率都上升，例如掃帚、拖把、筆類等小型製造品的全球市占率上升9個百分點，達52.3%；家具類占有率提高1.5個百分點，玩具類占有率從54.3%上升到56.9%。

儘管中國大陸東莞的工廠工人平均月薪為人民幣5,200元（約729美元），高於印度的194美元，中國大陸出口卻仍然成長。凱投宏觀中國經濟學者法伊表示，「這令人相當震驚。歷史經驗顯示，隨著國家經濟發展，勞工成本上升，這些國家將放棄生產這類產品」。

例如，四川眉山雙勝新能源車業公司利用卡諾普生產的焊接機器人，製造三輪電動車，該公司主管表示，每用一台機器人，勞動成本就能減半，效率也能提升。過去三年來雙勝有半數的生產線都已經自動化，先後買進數十台國產機械手臂。該公司以每台人民幣6,000元的價格，對東南亞、非洲及美國出口搬貨車及三輪機踏車，數量持續增加。

李良軍表示，國內工廠採購他們較負擔得起的中國機器人，製造多種低階產品，包括三輪搬運車、傢俱、運動器材及自行車。