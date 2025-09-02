投資人靜待美股收假恢復交易 亞股收盤走勢分歧

亞洲股市今天收盤走勢不一，投資人等待華爾街在勞動節假期休市後的最新指引。

美股在美國勞動節（Labor Day）長週末前夕收跌，道瓊工業指數及標準普爾500指數自歷史高點回落。投資人正在權衡美元走軟與美國聯邦準備理事會（Fed）可能降息的前景。

日股基準日經225指數上漲121.70點或0.29%，收42310.49點。日本飲料巨頭三得利（Suntory）董事長兼執行長涉嫌非法持有大麻遭警方調查，引起各界譁然與股市動盪。

香港恆生指數由早盤上揚轉為下跌，終場下跌0.47%，收25496.55點。阿里巴巴（Alibaba）受惠於財報亮眼與人工智慧（AI）收入成長，前一交易日股價大漲近20%後，今天略為回檔。

至於亞洲其他股市，首爾、威靈頓、新加坡、曼谷和雅加達股市都收漲。上海、雪梨、台北和馬尼拉股市則收跌。