川普猛攻Fed三種結局皆糟 市場淡定「既因TACO也因TINA」

美國總統川普一心一意想掌控貨幣政策，在連番砲轟聯準會（Fed）主席鮑爾並施壓降息未果後，最近找到可下手的切入點：指控Fed理事庫克（Lisa Cook）涉及貸款詐欺並宣布開除她。

此舉象徵川普對Fed獨立性的攻擊從口頭抨擊拉高到法律戰，無論最後判決結果為何，人人明白庫克此案純粹是川普想控制Fed貨幣決策所下的一步棋而已。

Fed獨立性遭攻擊的三種結局

外媒分析指出，此事可能有三種結局：兩種醜陋的可能性，以及一種最糟的情境。

一、很糟糕的情境：川普政府如願掌控七人Fed理事會的多數席，並且運用多數地位，逐出列席聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的區域聯準銀行總裁，並以聽令於川普的朝臣取而代之。

二、較不糟的情境：庫克遭革職，對FOMC其他成員起了警告作用：想保住職位就得順從川普指令。於是FOMC儘管未直接受川普政府掌控，仍見風轉舵調整利率決策。

三、最糟糕的情境：Fed向總統意志屈服，把短期利率降到不適當的低點，通膨隨之勁揚，通膨預期也「脫錨」，使實際通膨變本加厲。Fed和川普政府終究會察覺自己的愚蠢，因而改弦易轍，但已太遲。Fed公信力嚴重受損，通膨已如覆水難收。美國政府面對借貸成本飆高，於是使出愈來愈激烈的貨幣/法律/財政手段，包括債務貨幣化、金融抑制等等。

情勢這麼糟 市場淡定只因「不理性」？

這些情境看來都很可能發生，但金融市場目前為止卻大致不為所動。美股標普500指數在庫克槓川普案爆發後，照樣飆上空前新高；美國10年期公債殖利率下滑（殖利率與價格呈反向關係）；美元也僅稍稍貶值。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼上周表示，市場價格通常拙於反映重大震撼。他寫道：「市場價位幾乎不曾把發生巨大、破壞性事件的可能性納入考量，即使這類事件發生的可能性顯然很強。通常的模式是市場自滿，直到最後一刻...市場...反映的觀點是，持有資產似乎是安全的，因為其他許多人也持有--唯有在那些觀點變得顯然難以為繼時，群眾才會改觀。」

這種看法近似於「銀行擠兌」原理：只要人人相信別人都相信銀行有能力償債，就不會倒債。但市場對償債能力的共識並不是逐漸起變化，而是像水壩潰決那樣突然崩潰。

換言之，光是投資人「非理性樂觀」，並不足以解釋市場面對Fed遭重大攻擊依然淡定。投資人應該也做了理性的抉擇，才能讓市場維持強勢。

兩種「半理性」理由：TACO和TINA

市場對Fed遭政治力染指的駭人展望竟處之泰然，一個解釋是：投資人認為不太可能發生。川普目送前任總統拜登因通膨引發民怨，而黯然結束政治生涯，川普可能重蹈覆轍嗎？照理說，面對通膨逐漸升溫的情勢，若情況愈來愈糟，有可能迫使川普對Fed的攻擊住手。簡單說，就是「川普總是畏縮」（TACO）的又一例。

更何況，法院判決也可能讓庫克留任Fed理事。在預測市場Kalshi，交易員押注庫克今年被逐出Fed的機率不到三分之一。

第二種解釋是，除此之外別無選擇（There is no alternative，TINA）。在全世界以美國貨幣政策馬首是瞻的今天，美國資產依然是投資人的首選。若以為川普政府的愚蠢行徑會嚇得投資人出清美國資產，未免太天真。實際情況可能恰好相反。美國若發生危機，肯定會觸發全球危機；而在危機時刻，美國市場憑規模、流動性和品質，重要性更甚以往。除了遁入黃金市場外（近日來金價上漲不令人意外），能讓投資人藏身的安全避風港並不多。在通膨威脅山雨欲來之時，滿手現金也非好策略。

這不表示投資美國不會大虧；只是說，美國資產若下跌，別處的股市和債市也好不到哪裡去。而且，別忘了，有存款的人，總是得持有某種資產，而此刻有巨額存款在外頭。這正是為什麼，4月初川普宣布嚴苛的「解放日關稅」後，雖觸發「賣美國」交易狂湧，但賣壓只維持一周。

當然，美股牛市已奔騰多時，伴隨著「短視的榮景」。基金經理人基於績效考量，寧可錯在太樂觀，也不願錯在太悲觀。而且，市場普遍相信，市場主力股，特別是當紅的科技/人工智慧（AI）公司，長期成長題材無可限量，任憑總體經濟再怎麼震盪，對他們價值的影響也微不足道。還有一個不正確但卻獲許多人採信的傳統看法：「降利率總是會助漲風險性資產」，而顯然Fed降息在望。

凡此種種，或可拼湊出為何「市場冷靜看Fed遭攻擊」的拼圖。光是指市場反應「不理性」，並不能掌握問題的全貌。