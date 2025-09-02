三得利會長請辭！涉購買「大麻保健品」遭警搜查 震驚日本政經界

日本三得利控股公司代表取締役會長新浪剛史涉嫌從海外購買含有大麻成分THC的保健品，住家上月遭警方搜查。新浪本人否認違法，但已於今天遞交辭呈。新浪在經濟政策領域也極具影響力，消息一出震驚日本政經界。

三得利社長鳥井信宏以及副社長山田賢治下午出席臨時記者會，宣布會長職務原本由新浪和佐治信忠共同擔任，新浪辭職後，暫時由佐治單獨擔任。

根據三得利集團的說法，公司在8月21日收到相關報告，22日新浪本人告知，他遭到警方搜查，當天晚上由外部律師對新浪進行聽證。警方調查的是新浪為了自行服用而購買的保健品，新浪對此的主張是，他以為購買的保健品「合法」。

記者會上，記者不斷追問，「他購買什麼保健品」、「他也有服用三得利保健品嗎」，氣氛一度相當緊張。鳥井沒有給出正面答覆，但表示新浪購買的「並非三得利集團的產品」。

鳥井表示，「目前我們的認知是警方仍在調查當中。至於該保健品是否違法，應由相關當局來判斷。然而，作為三得利集團的最高經營層，理當遵守法令，在購買保健品時也應採取適當的注意」。

他指出，基於這次事件的發生，公司認為新浪在保健品相關認知上的疏忽，已經欠缺作為代表取締役會長所需具備的資質。昨天，公司與返國的新浪進行協商，當事人提出「基於個人原因希望辭去職務」的請求，公司已於9月1日受理。由於案件仍在調查中，無法透露更多細節，還請諒解。對於這次突然辭任，給社會大眾帶來憂慮和困擾，再次深表歉意。

另外，福岡縣警方8月底以涉嫌違反「麻藥取締法」為由，針對新浪剛史位於東京都港區的住家進行搜查，起因是一名男子7月因非法藥物事件遭到逮捕，新浪被牽扯其中。據稱，他涉嫌從美國進口含有大麻成分THC（四氫大麻酚）的保健品。

不過，新浪本人否認涉案，警方在他家中也沒有發現任何違法藥物。

THC是大麻所含的精神活性物質，具有讓神經興奮的作用，可能引發幻覺、影響記憶力並降低學習能力，且具有依賴性，在日本屬於違法物質。

日媒Sponichi Annex報導，根據相關人士透露，新浪主張自己是在「認為合法的情況下」購買了保健品，不過「董事會上，由於他身為三得利會長卻涉入這種嫌疑，被認為缺乏必要資質，還被施壓說『這樣下去會被解僱』，他才被迫遞交辭呈」。

另有相關人士表示，新浪本人其實不願意辭職，甚至對周遭的人說，自己是「遭到政變陷害」。

66歲的新浪剛史畢業於美國哈佛大學商學院，於1981年進入三菱商事，2002年就任羅森（Lawson）社長。2014年轉任三得利控股社長，並於2025年3月出任會長。自2023年起，他也擔任經濟同友會的代表幹事，在少子化對策等領域積極給予建言。

新浪剛史帶領三得利集團約10年，期間成功推動收購海外企業，強化三得利的獲利能力。對此，鳥井表示，「他是一位非常大膽且有魄力的經營者，如果沒有他，這些都不可能實現」。他還表示，原本打算今後與新浪繼續同心協力帶領公司，發生這種事情，實在非常遺憾。

新浪辭職在日本政府內部也引發震撼，身為經濟業界的重要代表，他對於經濟政策相當具有影響力。

讀賣新聞報導，新浪剛史目前擔任「經濟財政諮問會議」與「新資本主義實現會議」（兩個會議的議長皆為首相石破茂）的民間議員。他向來主張利用加薪以及投資設備，來實現經濟成長。根據內閣府相關人士，截至今天傍晚，還不知道新浪是否會一並辭去民間議員職務。

內閣府高層表示，「他非常有存在感，總是能給出強有力的建議」，還有人惋惜，「能站在經濟全體角度給出意見的民間經濟人士很少見，要尋找後任者恐怕不太容易」。

內閣官房長官林芳正下午在記者會上被問及此事時，表示「已經得知相關報導，但不便評論，將會適時妥善應對」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885