日政壇地震！自民黨幹事長表態請辭「強化石破茂下台可能」日圓貶逾1%
日本政局動盪，執政的自民黨幹事長森山裕2日表態請辭，為敗選負責。由於他是日相石破茂的重要盟友，日圓一度走貶1%以上。
森山裕2日在自民黨議員大會上，表示有意請辭。他說，將個人去留，交由首相兼黨魁石破茂決定。日圓聞訊急跌，2日一度貶值1.09%、報148.79兌1美元。
青空銀行的首席市場策略師諸我晃表示，森山辭職的報導，加速日圓貶值。首相石破茂認為，他要繼續執政，需要森山留任。森山請辭，強化了石破茂可能下台的看法，引發日圓賣壓。
新加坡華僑銀行的貨幣策略師黃啟康（Christopher Wong）也說，自民黨黨內提前選舉的風險，或許會使日本央行貨幣正常化的腳步，持續延後。
儘管如此，Pelham Smithers公司的執行董事史密瑟（Pelham Smithers）指出，這可能有利日股，現在石破茂不能光是硬撐，必須主動出擊，或許表示他得在財政上更為激進。而且日圓貶值也許有利股市。
