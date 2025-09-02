南韓財閥排名居冠！三星電子董事長李在鎔 上半年資產大增近5兆韓元

企業研究組織Leaders Index最新數據顯示，三星電子董事長李在鎔今年上半年個人資產大增近5兆韓元，在南韓前50位財閥家族成員中，排名居冠。

韓媒報導，據Leaders Index 2日公布數據，截至8月底，李在鎔個人資產達到近16.6267兆韓元，較今年初增加達.7168兆韓元，主因是他持有的上市公司股票（如三星物產及三星生命保險）的股價上漲，特別是三星物產的股價較年初大漲近50%，貢獻最大；三星物產是三星集團的實質控股公司，李在鎔持有該公司19.9%股份。

Leaders Index代表說：「三星家族的關係企業股價上漲，約占其總資產增幅的三分之一，影響顯著」，股權轉移及未上市公司的估值增加，也使大集團的經營者家族資產得以擴張。

曉星集團（Hyosung）董事長趙顯俊的資產增幅名列第二，其名下資產在這段時間成長1.9873兆韓元，至2.9964兆韓元，主要來自其父過世後，手足之間的股票轉讓及交換。

現代汽車集團董事長鄭義宣，身家也成長1.8兆韓元，主要受旗下物流公司Hyundai Glovis股價大漲推升。

另外也有財閥成員的資產縮水。教保生命保險（Kyobo life Insurance）董事長申昌載（Shin Chang-jae，音譯）個人資產由3.2980兆韓元，減少至2.4680兆韓元，因其名下持股的價值縮水達25.5%（約8,301億韓元）。