穩定幣監管不足 諾貝爾經濟獎得主：政府恐被迫砸數億美元「靠納稅人紓困」

諾貝爾經濟學獎得主提霍勒（Jean Tirole）警告，穩定幣監管不足，萬一未來陷入金融危機崩垮，政府恐怕被迫砸下數億美元紓困。

英國金融時報（FT）報導，提霍勒受訪說，他「非常非常擔心」穩定幣監管，也憂心穩定幣的儲備資產出現疑慮，可能爆發擠兌。

美國政府7月通過法案，替銀行發行自家穩定幣鋪路。這種代幣的全球使用額，已升至約2,800億美元。穩定幣與美元連動，並由美國政府公債等證券做擔保。

提霍勒表示，用美國公債來擔保穩定幣的做法，有可能變得不受歡迎。這是由於美債的殖利率相對較低，以往曾經持續數年為負報酬；計入通膨後，報酬更少。有鑒於此，穩定幣發行商或許會受到誘惑，轉向收益較多、風險較高的資產。

他指出，風險提高，穩定幣儲備資產失去價值的機率，隨之攀升；若儲備資產價格大減，會釀成擠兌。這種情況下，穩定幣與主權貨幣脫鉤，價格可能下跌。要是散戶或機構投資人，認為穩定幣是非常安全的存款，政府將蒙受壓力，須出手相救，以免存戶虧錢。過去幾十年來，傳統銀行只有少數沒有存保的存戶，遭逢損失。

他強調，要是全球監管機構有充足人力、又極度小心，這類風險可控，但這有很大的不確定性，尤其是美國政府有部分官員，在加密貨幣有個人財務利益。此外，加密幣也成了意識形態。