特斯拉印度開賣一個多月 傳訂單僅600輛…遠低於預期

知情人士向彭博資訊透露，特斯拉（Tesla）自7月中旬在印度開賣至今，一個多月了只收到剛好略超過600輛的訂單，遠低於該公司預期。600輛的水準，大約是今年上半年特斯拉全球每四小時的交車量。

特斯拉現在規劃今年輸入印度車輛介於350輛到500輛，第一批大約本月初到港。交車一開始將限定在孟買、德里、普恩、古爾岡等城市。交車數量的估計主要基於特斯拉收到全額車款的數量，加上目前只能在四個城市交車的侷限性。

根據彭博先前報導，特斯拉原本的印度開賣銷售目標是一年賣到2,500輛。

特斯拉在印度市場面臨的問題，除了執行長馬斯克涉入政治太深的爭議之外，還包括高昂進口關稅，當地市場對價格特別敏感，形成了殘酷現實。

汽車市場情報公司JATO Dynamics的資料顯示，由於高進口關稅，特斯拉入門車款印度售價在600萬盧比（6.8萬美元）以上，然而當地大部分電動車銷售的價格落在220萬盧比。因此對絕大多數的印度消費者而言，基本款的Model Y是高不可攀的；而且，印度目前新車銷售當中，電動車占比只有5%。

特斯拉原本寄望目前高達110%的進口關稅，可在美國與印度進行中的對等關稅談判談成協議後，慢慢降低。不過由於川普懲罰印度向俄羅斯買油，將印度的關稅稅率提高至50%，美印兩國關係交惡，要等關稅協議談妥已經愈來愈不可能。

另外，印度和歐洲雖簽有自由貿易協議，也還沒確定特斯拉由德國廠運來的車輛可以降低成本。

雖然起步艱難，特斯拉仍審慎拓展在印度的業務，繼續在孟買、德里建置超級充電站，也規劃要在南印城市建造第三個體驗中心。

大陸競爭同業比亞迪同樣面臨高關稅問題，但仍在印度市場打下立足之地。比亞迪以起價大約490萬盧比的Sealion 7（海獅07）電動休旅車，今年上半年在印度賣出逾1,200輛。