日本三得利會長新浪剛史陷入「麻」煩 宣布請辭

中央社／ 記者戴雅真東京2日專電
日本三得利控股公司執行長新浪剛史。(路透)
日本三得利控股公司代表取締役會長新浪剛史今天提交辭呈。他涉嫌從海外進口含有非法成分的產品，福岡縣警方上個月曾對他的住宅展開搜查。

日本電視台報導，根據調查相關人士透露，福岡縣警方8月22日以涉嫌違反「麻藥取締法」為由，針對新浪剛史位於東京都港區的住家進行搜查。據稱，他涉嫌從美國進口含有大麻成分THC的產品。

在搜查過程中，他供稱「我以為那是合法的產品」、「是女性友人單方面寄來的」。

警方搜查時沒有發現產品，也對新浪剛史進行了簡易的尿檢，結果為陰性，因此警方正在慎重展開後續調查。

據相關人士透露，新浪剛史已經在今天遞交辭呈。三得利控股公司於今天下午3時（台北時間2時）召開緊急記者會，社長鳥井信宏與副社長山田賢治出席，預計將就後續進行說明。

66歲的新浪剛史畢業於美國哈佛大學商學院，於1981年進入三菱商事，2002年就任羅森（Lawson）社長。2014年轉任三得利控股社長，並於2025年3月出任會長。自2023年起，他也擔任經濟同友會的代表幹事。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

