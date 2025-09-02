達里歐示警：美債務心臟病三年內發作 資金正從美債流向黃金

避險基金大佬、億萬富豪達里歐（Ray Dalio）警告說，川普領導的美國正逐漸走向1930年代那樣的威權政治，而其他投資人因害怕這位總統而不敢公開批評。

橋水基金創辦人接受英國金融時報專訪時表示，美國出現的財富差距、價值觀差距以及信任崩塌，正導致「更極端」的政策，「現在美國的政治和社會情勢，類似全球在1930到1940年代發生的情況。」

達里歐說，國家對民間產業的干預，例如川普決定持有晶片大廠英特爾的10%股權，就是「出於想要掌控財經情勢而出現的強勢專制領導」。

金融時報分析，達里歐的說法代表一位金融界重量級人士對川普發出罕見批評，而一些華爾街投資人早已私下擔憂川普的所作所為。

達里歐說：「多數人保持沉默，因為害怕提出批評會遭到報復。」

達里歐也警告聯準會的獨立性正受到威脅。川普稍早前所未有地將一名聯準會理事解職，另提名一位親近的同立場人士遞補理事懸缺，藉此推動快速並大幅降息。

達里歐說，若政治壓力使央行地位遭弱化並被迫壓低利率，將「動搖外界對聯準會捍衛貨幣價值的信心，使持有美元計價債務資產變得不具吸引力，那麼將削弱當前的貨幣秩序。」

他補充說，國際投資人已開始從美國公債轉向黃金。

達里歐還認為，多年來龐大的赤字與債務不斷增加，已把美國經濟推到債務危機邊緣，「新預算案估計帶來的巨額超支，很有可能在相對不久的將來引發一場心臟病發作。我估計是三年內，誤差一到兩年」。

這為投資大師長期來警告西方經濟體正面臨債務威脅，更把美國比喻為「血管因斑塊堵塞而循環不暢的身體」，因為必須償債而壓縮了其他開支。達里歐說，華盛頓每年支出約7兆美元，但收入僅5兆美元，這種失衡將迫使政府必須大量發行新債，而此時投資人開始質疑美債是否仍是「良好的財富儲存工具」，「債務需求不太可能跟得上債務供給」。

達里歐說，當市場開始懷疑美國的財政信譽時，聯準會將面臨艱難抉擇，「是要讓利率上升，但會導致債務違約危機；還是要印鈔票、買下沒人想買的債務。」他說，這兩條路都將傷害美元。