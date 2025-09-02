下載量超過10億次 線上聖經拯救生命

YouVersion線上聖經將突破10億次下載！自2008年以來，YouVersion透過數位應用程式傳揚神的話語，僅四年便從5億次下載量翻倍成長，甚至透過經文閱讀拯救人的生命。如今，在聖經使用率不斷上升的情況下，人們更加渴望神的話語。

YouVersion下載量激增

《教會領袖》報導，YouVersion旗下應用程式系列的下載量今年將突破10億次，距離上回突破5億次下載量僅有四年，便已達成這一里程碑。YouVersion創始人兼執行長鮑比表示，在使用這款應用程式的用戶中，有成千上萬個受影響的故事，其中許多人並非基督徒。

過去，YouVersion曾經收到一個讀者的信，上面寫道：「我已經絕望並準備自殺，但當我下載YouVersion並閱讀聖經時，我開始改變自己的觀點，直到決定將神置於生活的中心，並對聖經的話語有極大共鳴。」

「神的話語確實拯救了人的生命！」鮑比強調，在高度數位化的時代中，身為教會領袖會有責任去接觸人們的處境，並引導他們與耶穌建立更深的關係。

渴望神的話語

《聖經現況》最新報告顯示，美國使用聖經的人數去年增加了1000萬人，其中66%的人透過數位管道閱讀聖經。如今，在聖經使用率不斷上升的情況下，人們更加渴望神的話語。

這不僅是一種趨勢，更是一場信仰運動，它既帶來了前所未有的機遇，也帶來了重要的管理責任，尤其透過數位化聖經的應用，讓更多人感受聖經改變人心的力量。

