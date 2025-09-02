避險資產搶手 國際金價衝破3500美元創新高

快訊

中央社／ 香港2日綜合外電報導

在全球經濟不確定性驅使下，投資人轉向避險資產，國際黃金價格今天在亞洲早盤漲破每盎司3500美元，再創歷史新高。

法新社報導，黃金現貨價格今天亞洲早盤一度觸及每盎司3501.59美元，刷新今年4月創下的3500.10美元紀錄。

金價大漲之際，投資人正在權衡美元走軟與美國聯邦準備理事會（Fed）可能降息的前景。

美股在美國勞動節（Labor Day）長週末前夕收跌，道瓊工業指數及標準普爾500指數自歷史高點回落。

美國重要通膨數據、7月核心個人消費支出物價指數（PCE）升溫，降低了聯準會在未來幾個月持續降息的可能性，而外界對聯準會獨立性的擔憂也正在加劇。

華爾街股市9月1日因勞動節假期休市一天，美元兌主要貨幣走勢漲跌不一。

