避險資產搶手 國際金價衝破3500美元創新高
在全球經濟不確定性驅使下，投資人轉向避險資產，國際黃金價格今天在亞洲早盤漲破每盎司3500美元，再創歷史新高。
法新社報導，黃金現貨價格今天亞洲早盤一度觸及每盎司3501.59美元，刷新今年4月創下的3500.10美元紀錄。
金價大漲之際，投資人正在權衡美元走軟與美國聯邦準備理事會（Fed）可能降息的前景。
美股在美國勞動節（Labor Day）長週末前夕收跌，道瓊工業指數及標準普爾500指數自歷史高點回落。
美國重要通膨數據、7月核心個人消費支出物價指數（PCE）升溫，降低了聯準會在未來幾個月持續降息的可能性，而外界對聯準會獨立性的擔憂也正在加劇。
華爾街股市9月1日因勞動節假期休市一天，美元兌主要貨幣走勢漲跌不一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言