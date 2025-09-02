日銀副總裁避談升息時間點 日圓走貶

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本銀行（央行）副總裁冰見野良三。路透

日本銀行（央行）副總裁冰見野良三今（2）日重申，如果經濟條件允許，日銀將會調升基準利率。不過，他避免透露任何關於升息時間的線索，導致日圓兌美元匯率走貶。

冰見野良三在北海道釧路市對當地企業領袖發表演說時表示，「隨著經濟活動與物價的改善，日銀持續調升政策利率，調整貨幣寬鬆程度，將會是適當的」。

由於他的談話未釋出明顯的鷹派訊號，日圓兌美元匯率聞走貶，盤中貶值0.4%，至約147.5日圓兌1美元。

富國銀行（Wells Fargo）駐新加坡亞太區首席策略師Chidu Narayanan分析，日銀的下一步仍可能是升息，但時機不確定，冰見野良三這次發言後，「市場對日銀今年升息的反映略有下滑，為日圓構成壓力」。目前市場反映日銀年底前升息的機率約為70%。

彭博指出，由冰見野良三的謹慎態度來判斷，日銀在19日的政策會議上採取升息行動的可能性較低，許多市場人士認為10月升息機率較高。

冰見野良三警告，全球經濟前景的不確定性依舊很高，日銀必須聚焦美國關稅對日本經濟的可能衝擊程度或許會比預期更大。他說，基礎通膨率維持在日銀的2%目標之下，不過估計將會逐漸升高到2%水準。

相較於他在今年1月發表演講時明確釋出升息訊號，接著在當月稍後日銀付諸行動，冰見野良三這次的談話顯得相對中性。

他強調：「我們必須持續評估好、壞風險的平衡，及時適當反應，確保一旦情況偏離基線設想時，衝擊能夠控制得宜。」

