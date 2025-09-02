快訊

李在明宣布2經濟大招 翻轉南韓潛在經濟成長率下滑

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓總統李在明2日在國務會議下達拚經濟的指示。歐新社
南韓總統李在明表示，將以積極財政與衍生性金融作為兩大引擎，扭轉潛在經濟成長率下滑趨勢。

KBS新聞報導，李在明2日在龍山總統府主持第40次國務會議開場發言時指出，每當政府更迭，潛在經濟成長率就持續下降。一般來說，每屆政府大約下降1%，「我們的政府必須成為首個扭轉這一下降趨勢的政府。」

李在明強調，「7月工業生產與消費設備投資均轉為增長，而在消費銷售方面，受惠於消費券發放，增幅創29個月以來最大。這充分證明，適當的財政投入對國民經濟成長具有正面效果。」

他並指出，「如果不將已跌至1%左右的潛在成長率重新拉升，任何政策最終都只是曇花一現。」李在明強調，「必須以積極財政與衍生性金融作為兩大引擎，迅速制定並推行涵蓋新技術創新支持、規範改革、產業重整與人才培育的跨部會綜合對策。」

此外，李在明在國務會議中針對即將審議通過的公司法與黃信封法表示：「目的是加強企業經營透明度、促進勞資共生，支撐整體國民經濟發展。」

「黃信封法」是指2025年8月24日，南韓國會通過的《勞組法》部分修訂案。該修訂案擴大了「雇主」的定義，將發包企業納入對外包企業員工的責任範圍，並限制企業對工會或勞工的損害賠償請求範圍。這一修訂旨在加強對外包工人和平台勞動者的保護，促進勞資關係的和諧發展，但引發企業界強烈反彈。

李在明並引用韓語諺語「鳥兒需靠兩翼飛翔」，強調「企業與勞工都很重要，單靠一方不行。」

