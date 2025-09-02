快訊

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

超越台北？高雄必比登加持「阿英排骨飯」1份175元被喊貴 業者回應了

美財長批上海合作會議在演戲 對俄制裁考慮各種手段

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國財政部長貝森特。美聯社
美國財政部長貝森特。美聯社

美國財長貝森特表示，儘管正在進行俄烏和平談判，但俄總統普亭仍繼續轟炸烏克蘭；川普政府考量對俄祭新制裁，「所有選項都在考慮之列」。他也說上海合作會議在做表面工夫。

貝森特（Scott Bessent）於華府「馬丁酒館」（Martin's Tavern）接受福斯新聞網（Fox News）資深特派員愛德森（Rich Edson）專訪時，回答有關對俄國可能制裁的提問。

貝森特表示：「我認為一切都擺在桌面上討論。上月16日在阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）舉行具有歷史意義的川蒲會，接著歐洲領袖與澤倫斯基總統（President Zelenskyy）在18日到訪白宮，這期間以來蒲亭實際所做的，與他所承諾的完全背道而馳。事實上，他以極其卑劣手段擴大對烏克蘭的轟炸行動。」

貝森特補充說：「所以我認為，在川普總統主政下，所有選項都在檯面上，我們這週將會密切審視這些選項。」

上月28日，俄羅斯以飛彈和無人機猛攻烏克蘭，造成基輔至少17人身亡、48人受傷。基輔市政府負責人特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，死者中包括4名年齡為2至17歲的孩童。

●貝森特批上海合作會議

愛德森也詢問貝森特有關兩事的看法，一是川普政府近期因印度購買俄國石油而對印度加徵關稅，這被白宮認定是在資助俄對烏戰爭；另一是印度總理莫迪（Narendra Modi）正與中國和俄國領導人會晤，美印關係現況如何。

貝森特答道：「這是一個長期性會議，名為上海合作組織（Shanghai Cooperation Organization），但我認為這多半是表面演戲而已。我想印度作為全球人口最多的民主國家，最終他們的價值觀與我們甚至與中國，都比和俄羅斯更為接近。」

他又說：「我認為，最終這兩個大國能解決這個問題。但印度在購買俄國石油從而再轉售，資助了俄對烏戰爭，印度在這方面表現不佳。」他同時指出，美印貿易談判進展緩慢，也是白宮決定要提高關稅的另一個原因。

貝森特

延伸閱讀

川普點到莫迪死穴！印度被開50%高關稅 改向中俄靠攏...謝金河：只會把病情加重

川普再怒轟美印貿易是「單邊災難」！貿易失衡外 莫迪這舉動火上加油

貝森特：川普考慮宣布全國住房緊急狀態

上海今年8月有27個「高溫日」 創夏季紀錄

相關新聞

李在明宣布2經濟大招 翻轉南韓潛在經濟成長率下滑

南韓總統李在明表示，將以積極財政與衍生性金融作為兩大引擎，扭轉潛在經濟成長率下滑趨勢。

日銀副總裁避談升息時間點 日圓走貶

日本銀行（央行）副總裁冰見野良三今（2）日重申，如果經濟條件允許，日銀將會調升基準利率。不過，他避免透露任何關於升息時間...

美財長批上海合作會議在演戲 對俄制裁考慮各種手段

美國財長貝森特表示，儘管正在進行俄烏和平談判，但俄總統普亭仍繼續轟炸烏克蘭；川普政府考量對俄祭新制裁，「所有選項都在考慮...

密西根州長訪星 總理黃循財：與美合作有助競爭力

美國密西根州長惠特梅爾訪問新加坡，新加坡總理黃循財表示，星國依賴貿易，與美方在聯邦與州層級的合作，進一步鞏固新加坡作為全...

川普對國際學生充滿敵意 亞洲國家大學崛起成留學熱點

美國總統川普對國際學生的敵意，包括嚴審學生簽證、威脅撤銷已發出的簽證等，讓外籍生對美國的興趣明顯下滑。南韓等亞洲國家開始加強行銷，希望藉此機會吸引更多國際學生。 英國高等教育調查機構QS在7月發布2026年最佳留學城市排名，首爾榮登榜首，南韓做了什麼？本文將為讀者解答。

打敗95%同行的亞太股票基金經理人：晶片設備供應商仍值得關注

大陸晶片股相對美國同業的價格差距已擴大至四年來最大，但即便如此，投資表現超群的摩根大通資產管理（JPMorgan Ass...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。