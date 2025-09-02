美財長批上海合作會議在演戲 對俄制裁考慮各種手段

美國財長貝森特表示，儘管正在進行俄烏和平談判，但俄總統普亭仍繼續轟炸烏克蘭；川普政府考量對俄祭新制裁，「所有選項都在考慮之列」。他也說上海合作會議在做表面工夫。

貝森特（Scott Bessent）於華府「馬丁酒館」（Martin's Tavern）接受福斯新聞網（Fox News）資深特派員愛德森（Rich Edson）專訪時，回答有關對俄國可能制裁的提問。

貝森特表示：「我認為一切都擺在桌面上討論。上月16日在阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）舉行具有歷史意義的川蒲會，接著歐洲領袖與澤倫斯基總統（President Zelenskyy）在18日到訪白宮，這期間以來蒲亭實際所做的，與他所承諾的完全背道而馳。事實上，他以極其卑劣手段擴大對烏克蘭的轟炸行動。」

貝森特補充說：「所以我認為，在川普總統主政下，所有選項都在檯面上，我們這週將會密切審視這些選項。」

上月28日，俄羅斯以飛彈和無人機猛攻烏克蘭，造成基輔至少17人身亡、48人受傷。基輔市政府負責人特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，死者中包括4名年齡為2至17歲的孩童。

●貝森特批上海合作會議

愛德森也詢問貝森特有關兩事的看法，一是川普政府近期因印度購買俄國石油而對印度加徵關稅，這被白宮認定是在資助俄對烏戰爭；另一是印度總理莫迪（Narendra Modi）正與中國和俄國領導人會晤，美印關係現況如何。

貝森特答道：「這是一個長期性會議，名為上海合作組織（Shanghai Cooperation Organization），但我認為這多半是表面演戲而已。我想印度作為全球人口最多的民主國家，最終他們的價值觀與我們甚至與中國，都比和俄羅斯更為接近。」

他又說：「我認為，最終這兩個大國能解決這個問題。但印度在購買俄國石油從而再轉售，資助了俄對烏戰爭，印度在這方面表現不佳。」他同時指出，美印貿易談判進展緩慢，也是白宮決定要提高關稅的另一個原因。