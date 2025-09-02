快訊

問卷好禮加碼！「udn飼主聲音大調查」再抽7-ELEVEN 百元購物金100份

馬桶黑一圈、尿垢刷不掉？內行網友推便宜1物：一晚見效

父親病重離世「老貓1小時後跟著走」 家屬淚崩：牠怕爸1個人路上寂寞

密西根州長訪星 總理黃循財：與美合作有助競爭力

中央社／ 新加坡2日專電
新加坡總理黃循財。歐新社
新加坡總理黃循財。歐新社

美國密西根州長惠特梅爾訪問新加坡，新加坡總理黃循財表示，星國依賴貿易，與美方在聯邦與州層級的合作，進一步鞏固新加坡作為全球信賴樞紐的地位，並有助維持競爭力。

美國密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）近日訪問新加坡，黃循財昨晚在臉書發文表示，他身為密西根大學校友，非常高興惠特梅爾與團隊來訪新加坡，探討在科技、先進製造及供應鏈韌性方面的合作機會。

黃循財擁有密西根大學經濟學碩士、哈佛大學甘迺迪學院公共行政碩士學位，過去以經濟分析師的身分加入貿工部展開公務員生涯。

新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額持續成長，美國對新加坡呈貿易順差。新加坡的稅率在美國總統川普的關稅清單中被課10%，相對較低。

馬來亞銀行經濟分析師李順榮等專家認為，新加坡面對的美國對等關稅在亞洲最低，這使它的出口相對美國其他貿易夥伴具有競爭力。關稅較高國家的跨國公司可能會考慮擴大在新加坡的產量。聯合國貿易和發展會議報告日前指出，新加坡外來直接投資流入達到歷來最高，全球排名在2024年升至第2位，僅次於美國。

黃循財指出，新加坡是小而開放、依賴貿易的國家，仰賴與世界各地建立穩固的夥伴關係。美國已是新加坡最大的外國投資來源、服務貿易的首要夥伴，以及第3大貨物貿易夥伴。

「我們在聯邦與州層級的合作，進一步鞏固新加坡作為全球信賴樞紐的地位，並協助我們保持競爭力。」黃循財表示，期待惠特梅爾這次訪問能帶來對星美兩國人民都有益的成果。

律師出身的惠特梅爾是美國民主黨籍政治人物，2019年起擔任密西根州長。她曾訪台宣布設立密西根州在台辦事處，吸引台商赴美投資、強化經貿連結。

新加坡 黃循財

延伸閱讀

【即時短評】關稅上訴最高法院 川普政府的政治保衛戰

嘉縣部分外銷業受美國對等關稅重擊 減班休息廠商員工數曝

巴西反擊美國關稅 擬聯合金磚國家改革WTO

美關稅衝擊 台日韓8月PMI冷颼颼

相關新聞

密西根州長訪星 總理黃循財：與美合作有助競爭力

美國密西根州長惠特梅爾訪問新加坡，新加坡總理黃循財表示，星國依賴貿易，與美方在聯邦與州層級的合作，進一步鞏固新加坡作為全...

川普對國際學生充滿敵意 亞洲國家大學崛起成留學熱點

美國總統川普對國際學生的敵意，包括嚴審學生簽證、威脅撤銷已發出的簽證等，讓外籍生對美國的興趣明顯下滑。南韓等亞洲國家開始加強行銷，希望藉此機會吸引更多國際學生。 英國高等教育調查機構QS在7月發布2026年最佳留學城市排名，首爾榮登榜首，南韓做了什麼？本文將為讀者解答。

打敗95%同行的亞太股票基金經理人：晶片設備供應商仍值得關注

大陸晶片股相對美國同業的價格差距已擴大至四年來最大，但即便如此，投資表現超群的摩根大通資產管理（JPMorgan Ass...

金價創新高了！現貨價突破每英兩3,500美元

國際黃金價格今（2）日在亞洲早盤漲破每英兩3,500美元，刷新歷史最高價，主要是美國的降息預期，推動黃金需求上升。

川普家族WLFI代幣啟動交易 價格一度衝高後下跌

美國總統川普家族加密貨幣事業「世界自由財務」（World LibertyFinancial）推出的代幣$WLFI今天上市...

貝森特強調Fed是獨立的 但犯了不少錯

美國財政部長貝森特周一（1日）表示，美國聯準會（Fed）是獨立的，也應該是獨立的，但聯準會「犯了很多錯誤」；他為美國總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。