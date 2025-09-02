密西根州長訪星 總理黃循財：與美合作有助競爭力

美國密西根州長惠特梅爾訪問新加坡，新加坡總理黃循財表示，星國依賴貿易，與美方在聯邦與州層級的合作，進一步鞏固新加坡作為全球信賴樞紐的地位，並有助維持競爭力。

美國密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）近日訪問新加坡，黃循財昨晚在臉書發文表示，他身為密西根大學校友，非常高興惠特梅爾與團隊來訪新加坡，探討在科技、先進製造及供應鏈韌性方面的合作機會。

黃循財擁有密西根大學經濟學碩士、哈佛大學甘迺迪學院公共行政碩士學位，過去以經濟分析師的身分加入貿工部展開公務員生涯。

新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額持續成長，美國對新加坡呈貿易順差。新加坡的稅率在美國總統川普的關稅清單中被課10%，相對較低。

馬來亞銀行經濟分析師李順榮等專家認為，新加坡面對的美國對等關稅在亞洲最低，這使它的出口相對美國其他貿易夥伴具有競爭力。關稅較高國家的跨國公司可能會考慮擴大在新加坡的產量。聯合國貿易和發展會議報告日前指出，新加坡外來直接投資流入達到歷來最高，全球排名在2024年升至第2位，僅次於美國。

黃循財指出，新加坡是小而開放、依賴貿易的國家，仰賴與世界各地建立穩固的夥伴關係。美國已是新加坡最大的外國投資來源、服務貿易的首要夥伴，以及第3大貨物貿易夥伴。

「我們在聯邦與州層級的合作，進一步鞏固新加坡作為全球信賴樞紐的地位，並協助我們保持競爭力。」黃循財表示，期待惠特梅爾這次訪問能帶來對星美兩國人民都有益的成果。

律師出身的惠特梅爾是美國民主黨籍政治人物，2019年起擔任密西根州長。她曾訪台宣布設立密西根州在台辦事處，吸引台商赴美投資、強化經貿連結。