打敗95%同行的亞太股票基金經理人：晶片設備供應商仍值得關注

大陸晶片股相對美國同業的價格差距已擴大至四年來最大，但即便如此，投資表現超群的摩根大通資產管理（JPMorgan Asset Management）基金經理人仍認為，部分半導體設備供應商依舊值得關注。

摩根大通資產管理亞太股票基金（Asia Pacific Equity Fund）駐香港基金經理柯克斯（Oliver Cox）表示：「這些公司通常不受單一客戶左右，就像淘金熱時期賣鏟子與十字鎬的人，不論最後哪家中國大陸晶片製造商勝出，它們都能持續成長。」根據彭博彙整的數據，他的基金今年表現超越95%的同業。

上證科創50指數在8月勁升28%，創下單月最大漲幅，主因北京當局呼籲本土企業避免使用輝達（Nvidia）的H20處理器。該指數目前預估本益比達62倍，較五年均值高出五成，也遠高於美國費城半導體指數的24倍。

柯克斯指出：「估值問題讓我們暫時在場邊觀望，沒有買進上市的中國大陸上游半導體製造商。他們表現雖然強勁，但股價過於昂貴，仍有持久性的疑慮：需求能延續嗎？產能會維持嗎？」

例如，寒武紀（Cambricon）自去年12月以來股價已經翻倍，上周還一度成為陸股最貴的公司，明年預估本益比超過200倍。

柯克斯不能明講他看好哪些公司，但他旗下另一檔基金持有北方華創，專門生產晶片製程所需工具，今年股價已上漲三成。同業中微公司則上漲18%。

談到AI，柯克斯提醒要分清楚受惠於資本支出的公司，以及在部署AI產品與服務的公司。他指出，相對於美國，中國在AI方面的資本支出相對有限；美國前四大雲端巨擘今年總投資額逾3,300億美元，中國大陸的領頭企業約砸下500億美元，暗示落後美國數年之久。不過，DeepSeek推出新模型仍然鼓舞人心。

至於中美角力，柯克斯認為兩國最終可能會達成「折衷方案」：比如讓中國能買到舊版的輝達晶片。但他補充，中國推動半導體自給自足的戰略目標不會改變。