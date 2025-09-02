金價創新高了！現貨價突破每英兩3,500美元

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
黃金現貨價格2日在亞洲早盤創新高。路透
黃金現貨價格2日在亞洲早盤創新高。路透

國際黃金價格今（2）日在亞洲早盤漲破每英兩3,500美元，刷新歷史最高價，主要是美國的降息預期，推動黃金需求上升。

市場預期美國聯準會（Fed）本月即將降息，再加上擔心美國總統川普持續施壓下的聯準會未來命運，使得貴金屬市場的多年多頭走勢，再次獲得動能，金價創下新高。

在過去幾個交易日的鋪陳下，黃金現貨價格今天亞洲早盤終於一度升至每英兩3,501.59美元，突破了今年4月創下的前一次歷史高點。

此次突破4月的高點，也為年底前的走勢開啟了新的想像空間。在這段期間內，聯準會可能的降息行動預期將導致美元走弱，同時，川普政府持續對聯準會施壓。

彭博資訊分析，短期內，市場可能會出現持續買盤，尤其是在美國投資人於周一假期結束後重返市場，周二的交易情況和後續走勢值得關注。

在政治與經濟動盪時期，黃金通常被視為避險資產，若再加上低利率環境，更能吸引投資人青睞，這幾個因素現正進一步推升金價。今年以來，黃金一直有支撐，因川普發起的全球貿易戰引發動盪，投資人紛紛到黃金市場避風險。

