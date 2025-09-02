川普家族WLFI代幣啟動交易 價格一度衝高後下跌

美國總統川普家族加密貨幣事業「世界自由財務」（World LibertyFinancial）推出的代幣$WLFI今天上市，價格一度衝高後回跌。

世界自由財務表示，早期投資人最多可出售其持有量的 20%。

WLFI今天交易價一度超過0.30美元，但隨後下跌。根據加密貨幣市場分析資料和數據彙整商CoinGecko資訊，截至格林威治時間18時40分（台北時間2日2時40分），WLFI價格下滑約12%，報0.246美元。

根據CoinGecko資料，這使得該代幣的總市值略低於70億美元，成為流通中市值第31大的加密代幣。

全球數家大型加密貨幣交易所，包括幣安（Binance）、OKX和Bybit，均已上架該代幣。

川普的加密貨幣業務近來遭到民主黨籍國會議員及政府道德專家批評，他們認為，川普家族在川普調整數位貨幣監管框架同時涉足加密產業，構成嚴重利益衝突。

白宮則多次表示，川普資產由其子女管理的信託基金負責，並無利益衝突。