貝森特強調Fed是獨立的 但犯了不少錯

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國財政部長貝森特，1日帶著媒體到華府喬治城區內餐廳採訪，宣揚小費與加班費免稅政策。美聯社
美國財政部長貝森特周一（1日）表示，美國聯準會（Fed）是獨立的，也應該是獨立的，但聯準會「犯了很多錯誤」；他為美國總統川普辯解，認為川庫有權開除涉及房貸詐欺的聯準會理事庫克。

貝森特在路透的訪談中強調，「聯準會應該是獨立的，而聯準會現在也是獨立的。但是，我也認為，他們犯了很多錯誤。」

路透記者問貝森特，川普政府努力要讓庫克解職，看起來似乎是想讓川普有機會試著在Fed理事會裡安插能形成同意他主張的多數席次。貝森特回答，聯準會的理事會組織中包括區域聯準銀行總裁，這代表總統沒有能力「堆砌理事會」。

央行獨立性被廣泛認同是全球金融體系穩定的重大因素。貝森特駁斥了川普針對Fed的行動擾亂金融市場的說法，他說：「標普創新高，債券殖利率也沒事。所以我們還沒有看到什麼混亂。」

貝森特認為，一旦被庫克的指控屬實，庫克就應該被革職。他很訝異Fed居然沒有針對庫克的行為進行獨立的調查檢討。庫克被川普人馬指控先後在密西根州與喬治亞州兩地的房產申請貸款時，都形容房產是其主要居所。

由於Fed理事會將可能出現兩席理事缺額（白宮經濟顧問委員會主席米倫原則上只遞補上月請辭的理事庫格勒至原任期屆滿，加上庫克若真的被開除），貝森特表示，目前幾位考量中的聯準會主席候選人，也將是這兩席理事的候選人。他與總統川普已在詳細討論該選擇怎樣的人和他們的資格。貝森特說，川普「非常尊敬聯準會」。

川普 聯準會 貝森特

