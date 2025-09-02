日本郵貯銀行 2026財年末發行數位貨幣DCJPY
日本郵貯銀行（Japan Post Bank）今天表示，2026財政年度末將規畫發行數位貨幣DCJPY，它由法定日圓以1:1比例完全支持，目的在於便利儲戶進行數位金融交易。
日本郵貯銀行持有約190兆日圓存款，股東包括日本政府，它的這項措施凸顯越來越多的日本實體正利用區塊鏈技術簡化金融交易。
路透社報導，日本郵貯銀行與DeCurret DCP公司今天在一份聲明中表示，將為儲戶推出由後者開發的數位貨幣DCJPY。推出之後，日本郵貯銀行的儲戶可將日圓兌換成DCJPY，用於數位證券與其他基於區塊鏈資產的即時交易。
日本郵貯銀行和日本網路服務公司（InternetInitiative Japan）旗下的DeCurrent DCP在聲明中表示：「我們構思中的代幣化存款貨幣，將利用區塊鏈技術提供即時、透明的交易。」
DCJPY是一種基於區塊鏈的存款貨幣，由法定日圓以 1:1的比例完全支持。它不同於穩定幣，穩定幣是一種透過與法定貨幣掛鉤來維持恆定價值的加密貨幣。
