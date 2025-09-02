債市也怕9月魔咒 歷史數據揭過去十年這個月跌幅最深

如果歷史可做為參考，長天期債券在9月可能面臨市況動盪的局面。

根據彭博資訊彙編的數據，過去十年來，全球10年期以上的公債在9月的中位數跌幅為2%，是全年表現最糟糕的月份。

這樣的趨勢將讓債券投資人感到憂心，因為最長天期債券今年來表現已經落後於短天期的債券，反映市場擔心各國政府會大舉借貸以便為支出承諾籌措資金。可能讓情況雪上加霜的發展，還包括日本面臨持續的通膨、法國出現政治動盪，以及外界揣測美國總統川普可能迫使聯準會降息，因而加劇美國的物價壓力。

東京五星資產管理公司資深投資組合經理下村英生表示：「目前市場就是令人感到不愉快」。他說，9月往往是貨幣政策急轉彎的時候，而市場對此的布局行動通常也會在這個月開始顯現。

美國將在本周五公布非農就業數據，這對市場構成短期風險，因為交易人士正在等著確認市場對聯準會本月降息的押注。歐元區的通膨數據同樣受到關注，投資人觀察是否會出現意外情況，儘管普遍預期歐洲央行下周將按兵不動。

同時，法國陷入嚴重的政治危機，導致法國公債殖利率走高。法國總理貝胡（Francois Bayrou）正尋求在9月8日的信任投票中取得支持。

Pepperstone集團研究主管韋斯頓表示，9月長債面臨季節性疲軟，部分原因在於9月債券發行量增加。Jefferies International歐洲首席策略師Mohit Kumar也有相同看法，他表示，9月季節性走勢「主要與發行量有關。7月和8月的發行量不太多，11月中旬之後的發行量也不多」。

倫敦瑞穗國際多元資產策略師戈梅茲-雷琪則認為，如果美國經濟數據比預期強，以及日本央行可能轉向鷹派，都是本月債市可能面臨的利空因素，「有必須因應的大量風險」。