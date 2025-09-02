特斯拉新車掛牌數8月在歐洲部分國家繼續雪崩 難擋雙重壓力

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）8月新車掛牌數，在幾個歐洲國家持續大減。 歐新社
電動車大廠特斯拉（Tesla）8月在歐洲一些國家的銷售狀況延續今年來持續潰敗的情勢，因為除了面臨中國大陸同業比亞迪的激烈競爭，部分消費者也不因不滿執行長馬斯克而抵制該品牌。不過在挪威、西班牙、葡萄牙的銷售則迎來成長。

特斯拉自2020年的Model Y之後，一直都還沒有推出針對大眾市場的新車款。然而中國新的競爭同業以及傳統的車廠，都不斷推陳出新。

根據周一（1日）發布的數據，今年8月與去年同期相比，特斯拉在法國的新車掛牌數大減47.3%；然而法國8月整體汽車銷售成長近2.2%。在瑞典，特斯拉新車掛牌數更是狂跌84%，相較下，瑞典8月整體汽車銷售成長6%、其中車動車銷售持平。在丹麥，特斯拉銷量年比減少42%，在荷蘭減50%，在義大利減4.4%。

特斯拉在挪威市場的表現，則是與逆勢向上，8月掛牌收年增21.3%。特斯拉在挪威扎根很深，而挪威幾乎所有的新車銷售都是電動車。不過這兩位數的成長率，跟比亞迪的218%相比，大為遜色。

在西班牙和葡萄牙也是特斯拉新車掛牌成長的市場。8月葡萄牙掛牌數成長28.7%。由於西班牙提供電動車購車最多7,000歐元（8,200美元）補助，特斯拉8月在西班牙掛牌數激增161%，由去年的549輛衝到1,435輛。可是比亞迪表現更亮眼，掛牌數成長400%至1,827輛。

特斯拉除了面臨的競爭問題，也得應付馬斯克的政治活動帶來影響。他先是傾力幫助川普競選美國總統，也高調支持歐洲極右派政黨，激起部分消費者嚴重抵制。電動車顧問網站Electrifying.com執行長巴克雷說，馬斯克對特斯拉品牌的影響，愈來愈兩極化。

相關新聞

日本郵貯銀行 2026財年末發行數位貨幣DCJPY

日本郵貯銀行（Japan Post Bank）今天表示，2026財政年度末將規畫發行數位貨幣DCJPY，它由法定日圓以1...

債市也怕9月魔咒 歷史數據揭過去十年這個月跌幅最深

如果歷史可做為參考，長天期債券在9月可能面臨市況動盪的局面…

法義矛盾加深 兩國總理因「富豪優惠稅」互槓

法國與義大利先前才因是否應「派兵烏克蘭」意見分歧，法國總理白胡再度批評義大利採取稅收傾銷政策，以優惠稅率吸引富豪，導致法...

雀巢閃電換帥！原CEO未披露職場戀情 上任一年即下台

以保守企業文化著稱的瑞士消費品集團雀巢（Nestlé），在針對執行長弗雷謝（Laurent Freixe）的職場戀情進行...

Netflix奪經典賽日本獨家轉播 電視台玩不起的金錢遊戲

Netflix取得2026年世界棒球經典賽（WBC）日本獨家轉播權，引發「為何看棒球要付費」的質疑。經濟評論家指出，這不是日本的電視台競標失利，而是現行商業模式已無力承擔天價轉播權利金。台灣也有類似爭論，去年巴黎奧運由愛爾達以台幣近5億元取得轉播權，部分僅能在付費頻道收看，民眾抱怨看不到中華隊的比賽。2018世足賽更曾因轉播收費制引發球迷反彈，最後在政府協調下無線台加入，免費轉播。

