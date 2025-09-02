快訊

法義矛盾加深 兩國總理因「富豪優惠稅」互槓

中央社／ 羅馬1日專電
法國總理白胡。 法新社
法國總理白胡。 法新社

法國義大利先前才因是否應「派兵烏克蘭」意見分歧，法國總理白胡再度批評義大利採取稅收傾銷政策，以優惠稅率吸引富豪，導致法國經濟備受其害。義大利總理梅洛尼發表聲明反擊，稱白胡的指控「毫無根據」。

白胡（Francois Bayrou）日前為法國2026年預算提出440億歐元（約新台幣1.5兆元）巨額撙節開支計畫，受到各陣營反彈，8日將面臨國會信任投票，有倒閣危機。

白胡談到法國經濟危機源頭時，將法國高收入者大量外流的現象，歸咎於鄰國義大利實施一種稅收傾銷政策 （dumping fiscale），意指提供特殊優惠稅率吸引富豪或企業投資。

義大利總理府發表聲明指出，白胡聲稱義大利正在進行稅收傾銷，以此懲罰法國，「此種毫無根據的說法令人震驚」。

義大利總理府指出，義大利經濟極具吸引力，是基於穩定和信譽，且表現優於其他國家；義大利並未實施不合理的稅收優惠政策來吸引歐洲企業，本屆政府甚至將部分遷居義大利者的個人稅率增加一倍。

梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，長期以來，義大利反而一直受到所謂「歐洲避稅天堂」的懲罰，這些避稅天堂讓義國國庫損失大量資源；藉發表此一聲明，希望法國可以加入義大利，一起對抗那些採取系統性稅收傾銷的歐盟成員國。

義大利國營電視廣播公司RAI報導，「稅收傾銷」是指政府實施極優惠的稅收政策（例如低稅率或零稅率），來吸引其他國家的企業或資本，目的是鼓勵高收入者移居該國，帶來經濟效益，例如增加直接稅收收入和增加當地消費。

RAI報導，白胡所指的應是，義大利2017年開始對富豪所提供的優惠稅制，此優惠主要不是吸引企業投資，而是為了吸引私人投資者；最有名案例是2018年，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（CristianoRonaldo）轉隊到義大利祖文特斯（Juventus）時，即享受了此一優惠。

報導指出，義大利優惠稅率主要吸引力，是對海外收入徵收統一稅收，該稅收最初設定為每年10萬歐元（約新台幣350萬元），自2024年8月起增至每年20萬歐元。

法國 稅收 義大利

法義矛盾加深 兩國總理因「富豪優惠稅」互槓

