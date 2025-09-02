雀巢閃電換帥！原CEO未披露職場戀情 上任一年即下台

以保守企業文化著稱的瑞士消費品集團雀巢（Nestlé），在針對執行長弗雷謝（Laurent Freixe）的職場戀情進行調查後，將上台僅一年的他掃地出門，並任命現年49歲的Nespresso主管納法拉提爾（Philipp Navratil）接任執行長。

旗下品牌包括Kit Kat和Nescafé的雀巢，市值達1,910億瑞士法郎（約2,386億美元）。該集團周一晚間發布聲明說，調查發現弗雷謝與一名直接下屬存在未披露的戀愛關係，違反公司的商業行為準則。雀巢內部名為Speak Up的投訴系統先前收到多起相關報告，根據知情人士，員工對這段戀情可能引發的潛在利益衝突和偏袒行為表達憂慮。

截至上月，雀巢還表示內部調查顯示指控「缺乏實據」。然而，投訴持續不斷，雀巢董事會決定外聘律師展開另一項調查。

雀巢董事長薄凱（Paul Bulcke）在聲明中說：「這是必要的決定，雀巢的價值觀和治理是我們公司的堅實基石。感謝弗雷謝多年來的服務。」

弗雷謝上任僅一年便去職，為雀巢本就艱難的處境再添變數。去年，前執行長施奈德（Mark Schneider）因領導八年期間業績表現不佳而離職，弗雷謝因此上位。今年7月，法國當局突擊搜查雀巢辦公室，這是對該公司瓶裝礦泉水涉嫌使用未經授權過濾方法的調查其中一環。該公司今年還因污染問題在美國召回冷凍餐食。

Vontobel分析師貝爾奇（Jean-Philippe Bertschy）表示，領導層變動發生在敏感時刻，雀巢正因負面新聞頻傳而備受關注，但應該很快能恢復平靜。