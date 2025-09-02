布蘭特油價勁揚1% 留意敘利亞恢復輸出原油 金價逼近歷史高點

全球指標布蘭特原油周一（1日）收盤上漲1%，因市場擔心俄羅斯和烏克蘭空襲加劇可能導致供應中斷，美元走軟則為油價提供額外支撐；金價上漲，持續逼近歷史高點價位，反映投資人預期聯準會即將降息。

油價勁揚1%

布蘭特原油11月期貨1日收盤上漲67美分，漲幅1%，結算價報每桶68.15 美元。

美國西德州原油10月期貨在亞洲2日盤中漲0.9%，報每桶64.59美元。受美國勞動節假期影響，周一美國原油期貨不會結算，而且由於美國假期，布蘭特原油和美國原油交投清淡。

澳盛銀行分析師引用的油輪追蹤數據顯示，俄羅斯港口的每周石油運輸量降至每日272萬桶的四周低點，市場仍對俄羅斯的石油供應感到擔憂。

本周將出爐的美國勞動力市場報告將反映其經濟健康狀況，並考驗投資者對即將降息的信心。數據出爐前，美元周一觸及五周低點。

另一方面，彭博資訊報導，敘利亞多年來首次出口石油，隨著西方制裁解除，已運出60萬桶重質原油，為其飽受戰火蹂躪的經濟帶來喘息空間。

敘利亞石油運輸公司總經理向國營通訊社SANA表示，油輪Nissos Christiana已從地中海的Tartus港運送這批原油。據報導，隨著位於Baniyas和Homs的兩座煉油廠正全力運作，國內市場已獲得供應。

今年 7 月，美國總統川普宣布解除對敘利亞的制裁，以提振該國疲弱的經濟並支持新政府。兩個月前，歐盟也已解除對敘利亞剩餘的所有經濟制裁。

金價逼近歷史高點

黃金現貨價格1日收盤上漲0.82%，報每英兩3,476.07美元，逼近4月底的3,500美元歷史高價。

市場押注聯準會本月開會將調降利率，本周五公布的美國就業報告，預料會進一步強化這個預期心理。借貸成本下降通常有利於不會孳息的貴金屬。