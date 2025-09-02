快訊

流行彩妝隱藏危機？醫示警：過早化妝恐帶給皮膚一輩子傷害

熱帶擾動成颱機率提高到6成 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

MLB／強！鄧愷威5.1局狂飆8K雙締生涯新高 霸氣入手第2勝

布蘭特油價勁揚1% 留意敘利亞恢復輸出原油 金價逼近歷史高點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
全球指標布蘭特原油周一（1日）收盤上漲1%，因市場擔心俄羅斯和烏克蘭空襲加劇可能導致供應中斷，美元走軟則為油價提供額外支撐；金價上漲，持續逼近歷史高點價位，反映投資人預期聯準會即將降息。

油價勁揚1%

布蘭特原油11月期貨1日收盤上漲67美分，漲幅1%，結算價報每桶68.15 美元。

美國西德州原油10月期貨在亞洲2日盤中漲0.9%，報每桶64.59美元。受美國勞動節假期影響，周一美國原油期貨不會結算，而且由於美國假期，布蘭特原油和美國原油交投清淡。

澳盛銀行分析師引用的油輪追蹤數據顯示，俄羅斯港口的每周石油運輸量降至每日272萬桶的四周低點，市場仍對俄羅斯的石油供應感到擔憂。

本周將出爐的美國勞動力市場報告將反映其經濟健康狀況，並考驗投資者對即將降息的信心。數據出爐前，美元周一觸及五周低點。

另一方面，彭博資訊報導，敘利亞多年來首次出口石油，隨著西方制裁解除，已運出60萬桶重質原油，為其飽受戰火蹂躪的經濟帶來喘息空間。

敘利亞石油運輸公司總經理向國營通訊社SANA表示，油輪Nissos Christiana已從地中海的Tartus港運送這批原油。據報導，隨著位於Baniyas和Homs的兩座煉油廠正全力運作，國內市場已獲得供應。

今年 7 月，美國總統川普宣布解除對敘利亞的制裁，以提振該國疲弱的經濟並支持新政府。兩個月前，歐盟也已解除對敘利亞剩餘的所有經濟制裁。

金價逼近歷史高點

黃金現貨價格1日收盤上漲0.82%，報每英兩3,476.07美元，逼近4月底的3,500美元歷史高價。

市場押注聯準會本月開會將調降利率，本周五公布的美國就業報告，預料會進一步強化這個預期心理。借貸成本下降通常有利於不會孳息的貴金屬。

Netflix奪經典賽日本獨家轉播 電視台玩不起的金錢遊戲

Netflix取得2026年世界棒球經典賽（WBC）日本獨家轉播權，引發「為何看棒球要付費」的質疑。經濟評論家指出，這不是日本的電視台競標失利，而是現行商業模式已無力承擔天價轉播權利金。台灣也有類似爭論，去年巴黎奧運由愛爾達以台幣近5億元取得轉播權，部分僅能在付費頻道收看，民眾抱怨看不到中華隊的比賽。2018世足賽更曾因轉播收費制引發球迷反彈，最後在政府協調下無線台加入，免費轉播。

貝森特：川普考慮宣布全國住房緊急狀態

美國財政部長貝森特表示，川普政府可能會在今秋宣布全國住房緊急狀態，因為白宮希望針對期中選舉的選民強調這類核心議題。

美關稅衝擊 台日韓8月PMI冷颼颼

美國關稅衝擊亞洲多國，日本、南韓和台灣8月製造業景氣都處於萎縮。分析人士說，這進一步加深市場擔憂，亞洲製造商為了因應美國...

FT：川普干預Fed風險別輕忽 金融市場尚未充分反映

英國金融時報（FT）最新訪調指出，94%的受訪經濟學家警告，金融市場目前尚未充分反映川普攻擊聯準會（Fed）所導致的風險...

荷蘭退休金改革衝擊歐債 恐加劇市場波動

歐洲債市正面臨近2兆歐元（約2.3兆美元）的潛在衝擊，主因是荷蘭即將實施退休金制度改革。這已推動長天期債券殖利率走高，而...

