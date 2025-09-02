貝森特：川普考慮宣布全國住房緊急狀態

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部長貝森特表示，川普政府可能會在今秋宣布全國住房緊急狀態，做為共和黨在期中選舉強調的議題。歐新社
美國財政部長貝森特表示，川普政府可能會在今秋宣布全國住房緊急狀態，因為白宮希望針對期中選舉的選民強調這類核心議題。

貝森特在接受《華盛頓觀察家報》訪問時表示：「我們正視著釐清我們能做什麼，而且我們不想介入州、郡與市政府的職權範圍。我們可能會在秋季宣布全國住房緊急狀態。」

貝森特說，住房可負擔能力將是共和黨2026年期中選舉主軸的關鍵一環。他不願透露美國總統川普可能採取哪些具體行動，但他暗示政府官員正在直接研議如何統一地方的建築與分區規範，並降低過戶的費用。

川普已屢屢動用宣告緊急狀態來避免將法案送交國會審議。其中一些行動已經在聯邦法院遭遇挑戰，尤其是他引用緊急法來啟動關稅政策的做法。

川普今年來大力抨擊聯準會（Fed），主張高利率加重政府的融資成本，並且傷害房市。

先前，新冠疫情加劇了住房市場的財務差距，不僅推高租金，也讓想要購屋者與首次購屋者面臨更高的貸款利率。

在2024年美國總統大選期間，住房負擔能力是當時總統競選人、時任副總統賀錦麗的重要選戰議題。她曾承諾，若建商為首購族興建可負擔的住宅，將給予租稅優惠，並為特定購屋者提供2.5萬美元頭期款補助。

川普在競選期間也曾談到住房問題，表示希望開放聯邦土地用於住宅開發，並承諾透過取消監管來協助提高住房可負擔性。

Netflix奪經典賽日本獨家轉播 電視台玩不起的金錢遊戲

Netflix取得2026年世界棒球經典賽（WBC）日本獨家轉播權，引發「為何看棒球要付費」的質疑。經濟評論家指出，這不是日本的電視台競標失利，而是現行商業模式已無力承擔天價轉播權利金。台灣也有類似爭論，去年巴黎奧運由愛爾達以台幣近5億元取得轉播權，部分僅能在付費頻道收看，民眾抱怨看不到中華隊的比賽。2018世足賽更曾因轉播收費制引發球迷反彈，最後在政府協調下無線台加入，免費轉播。

