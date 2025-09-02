貝森特：川普考慮宣布全國住房緊急狀態
美國財政部長貝森特表示，川普政府可能會在今秋宣布全國住房緊急狀態，因為白宮希望針對期中選舉的選民強調這類核心議題。
貝森特在接受《華盛頓觀察家報》訪問時表示：「我們正視著釐清我們能做什麼，而且我們不想介入州、郡與市政府的職權範圍。我們可能會在秋季宣布全國住房緊急狀態。」
貝森特說，住房可負擔能力將是共和黨2026年期中選舉主軸的關鍵一環。他不願透露美國總統川普可能採取哪些具體行動，但他暗示政府官員正在直接研議如何統一地方的建築與分區規範，並降低過戶的費用。
川普已屢屢動用宣告緊急狀態來避免將法案送交國會審議。其中一些行動已經在聯邦法院遭遇挑戰，尤其是他引用緊急法來啟動關稅政策的做法。
川普今年來大力抨擊聯準會（Fed），主張高利率加重政府的融資成本，並且傷害房市。
先前，新冠疫情加劇了住房市場的財務差距，不僅推高租金，也讓想要購屋者與首次購屋者面臨更高的貸款利率。
在2024年美國總統大選期間，住房負擔能力是當時總統競選人、時任副總統賀錦麗的重要選戰議題。她曾承諾，若建商為首購族興建可負擔的住宅，將給予租稅優惠，並為特定購屋者提供2.5萬美元頭期款補助。
川普在競選期間也曾談到住房問題，表示希望開放聯邦土地用於住宅開發，並承諾透過取消監管來協助提高住房可負擔性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言