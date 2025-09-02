聽新聞
歐洲央行總裁：若川普主導美元政策 恐危害世界經濟

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普。路透
歐洲央行總裁拉加德一日表示，如果美國總統川普控制美國貨幣政策，對全球經濟將非常危險。

川普正試圖開除聯邦準備理事會理事庫克，批評者指出，川普此舉目的是在聯準會安插聽命於他的人，以降低利率。

拉加德對法國經典廣播電台表示，川普要讓聯準會決策機構多數官員完全支持他「非常困難」，但「如果他成功了，對美國經濟及全球經濟將十分危險」。

她提到，中央銀行政策影響價格穩定，其目的是確保「最佳」就業，「如果這取決於某個人的命令，將令人擔憂美國經濟的平衡以及對整個世界的影響」。

拉加德也談到九月八日法國國會信任投票，這項投票可能推翻法國總理貝胡的少數政府。

她說：「任何歐元區國家政府垮台的風險都令人擔憂。政治風險對經濟有明顯影響，對金融市場如何評估國家風險也有影響，因此對我們感到憂心。」

貝胡數月來致力撙節預算以化解法國赤字問題，遭國會反對，他因此呼籲進行信任投票。

關稅 川普

歐洲央行總裁：若川普主導美元政策 恐危害世界經濟

