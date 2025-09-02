美關稅衝擊 台日韓8月PMI冷颼颼

美國關稅衝擊亞洲多國，日本、南韓和台灣8月製造業景氣都處於萎縮。分析人士說，這進一步加深市場擔憂，亞洲製造商為了因應美國加徵關稅已提前出貨，接下來出口可能走弱，企業面臨獲利壓力。

標普全球1日公布，台灣製造業採購經理人指數（PMI）8月升至47.4，高於7月的46.2，但仍連續六個月低於景氣榮枯分界50，主因全球經濟疲弱、美國貿易政策不明，製造業接單與生產相對保守，且企業看淡未來一年營運。

日本製造業PMI在8月小幅回升至49.7，連續兩個月低於50；南韓製造業持續萎縮，8月PMI為48.3，連七月低於榮枯線。日、韓雖與美國達成貿易協議，多數關稅稅率降至15%，但出口導向型經濟仍承受壓力。

日本第一生命經濟研究所首席經濟學家西濱徹表示：「這是亞洲經濟體的雙重打擊，要面對更高的美國關稅，又要與廉價的中國出口競爭」，「未來美國關稅的衝擊可能會進一步加劇，泰國和南韓這些高度依賴對美出口的國家，尤其脆弱」。

中國大陸經濟則出現矛盾訊號。標普全球彙編的中國8月製造業PMI，意外升至50.5，突破50的榮枯分水嶺。但中國官方數據顯示，製造業連五個月萎縮。

針對中國大陸的數據，RatingDog創辦人姚煜稱，「值得注意的是，製造業正在推動經濟復甦，但這種反彈並不均衡。」他指，大陸內需疲弱、外部訂單或已透支，加上利潤復甦緩慢，改善能否持續，取決出口是否企穩及內需回升。

亞洲表現普遍疲弱之際，印度成績格外亮眼，8月製造業PMI上升至59.3，寫逾17年來最高。但美國川普政府對印度進口品加徵50%高額關稅，恐怕會損及未來幾季的成長。

另一方面，歐元區內需抵銷美國關稅影響，帶動當地工廠活動重回擴張，為2022年中以來首見。歐元區8月製造業PMI升至50.7，優於7月的49.8。