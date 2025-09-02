南韓出口連三月成長

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

半導體和汽車強勁出貨帶動下，南韓8月出口依然穩健，在川普全面加徵關稅之下，製造業仍展現韌性，不過對美出口衰減12%，對中國大陸出口也下滑2.9%。

南韓海關1日公布，8月出口成長1.3%，增幅雖低於上個月的5.8%，但若以工作天數計算，8月出口也成長5.8%。進口衰減4%，貿易順差達65億美元。

這已是南韓出口連續三個月成長，為仰賴出口的經濟帶來一點喘息。不過這股動能恐怕維持不久，因為在關稅調高前提前出貨的效應預料將逐漸消退，半導體產品可能面臨的新關稅，也威脅後續動能。

首爾7月底和華府達成貿易協議，讓南韓製造商躲過最壞情境，但新關稅稅率仍達15%，也形同宣告結束兩國雙邊貿易協定下數十年來的零關稅體制。南韓央行總裁李昌鏞上周表示，儘管美國加徵關稅，出口仍優於預期。出口成長讓今年GDP成長率預測上修約0.2個百分點，但也提醒久而久之關稅影響會加劇。 

南韓 稅率 半導體

