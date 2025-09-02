FT：川普干預Fed風險別輕忽 金融市場尚未充分反映

英國金融時報（FT）最新訪調指出，94%的受訪經濟學家警告，金融市場目前尚未充分反映川普攻擊聯準會（Fed）所導致的風險，包括通膨將更高，以及投資人對美國公債喪失信心等風險。

FT於8月27-29日對94位美國與歐洲學界與業界的經濟學家進行訪調，過半受訪者擔憂川普的攻擊行動，將使Fed在明年5月現任主席鮑爾卸任之後，政策目標永久性地轉向以就業及降低政府舉債成本為優先。52%的受訪者預料明年鮑爾卸任後，Fed的焦點將發生轉變，更加重視壓低政府舉債成本與就業，「以犧牲物價穩定為代價」。

82%的受訪學者相信，目前金融市場對白宮干預Fed所做的反應只屬於局部性，或很小一點，另有12%表示市場目前完全未做出反應。

42%的受訪學者認為，川普的攻擊行動可能釋出強大的通膨力道，另外35%的學者表示投資人可能對美國公債喪失信心是最大風險。只有一位受訪者表示，這並不會對經濟造成「重要的風險」。

對於川普下令開革Fed理事庫克，以及庫克向法院抗告事件，有89位受訪學者警告，這起衝突已經傷害Fed的信譽。

受訪學者的共識是，川普的攻擊行動使Fed的獨立性弱化，將重創美國經濟。密西根大學經濟學教授巴克曼指出，「這是大部分經濟學者都同意的議題，因為Fed的獨立性「會造就較低且較穩定的通膨，以及金融穩定」。聖母大學經濟學家鮑邁斯特受訪時說：「Fed將淪為政府的傀儡。」其他多位受訪者則形容美國貨幣政策前景「可怕」、「混亂」，甚至是「災難」。

德國LLBW銀行首席經濟學者克拉莫表示，美元將比土耳其里拉「失去的信譽更多」。瑞士嘉盛銀行經濟學者裘紐斯指出，Fed必須「為生存而戰，否則可能出現美元危機」。

調查也顯示，逾四分之一受訪學者擔憂，到2029年川普任期結束時，Fed將無法不受政治影響，不再能自由設定利率以執行政策使命；但也有45%認為，現在談四年後的情況，仍為時過早；另有28%的受訪者仍審慎樂觀，雖預料屆時Fed的獨立性會下降，但仍能執行本身的任務，因為國會能制衡白宮。