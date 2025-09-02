聽新聞
0:00 / 0:00

FT：川普干預Fed風險別輕忽 金融市場尚未充分反映

經濟日報／ 編譯劉忠勇任中原／綜合外電
FT指出，94%的受訪經濟學家警告，金融市場目前尚未充分反映川普攻擊Fed所導致的風險。 （美聯社）
FT指出，94%的受訪經濟學家警告，金融市場目前尚未充分反映川普攻擊Fed所導致的風險。 （美聯社）

英國金融時報（FT）最新訪調指出，94%的受訪經濟學家警告，金融市場目前尚未充分反映川普攻擊聯準會（Fed）所導致的風險，包括通膨將更高，以及投資人對美國公債喪失信心等風險。

FT於8月27-29日對94位美國與歐洲學界與業界的經濟學家進行訪調，過半受訪者擔憂川普的攻擊行動，將使Fed在明年5月現任主席鮑爾卸任之後，政策目標永久性地轉向以就業及降低政府舉債成本為優先。52%的受訪者預料明年鮑爾卸任後，Fed的焦點將發生轉變，更加重視壓低政府舉債成本與就業，「以犧牲物價穩定為代價」。

82%的受訪學者相信，目前金融市場對白宮干預Fed所做的反應只屬於局部性，或很小一點，另有12%表示市場目前完全未做出反應。

42%的受訪學者認為，川普的攻擊行動可能釋出強大的通膨力道，另外35%的學者表示投資人可能對美國公債喪失信心是最大風險。只有一位受訪者表示，這並不會對經濟造成「重要的風險」。

對於川普下令開革Fed理事庫克，以及庫克向法院抗告事件，有89位受訪學者警告，這起衝突已經傷害Fed的信譽。

受訪學者的共識是，川普的攻擊行動使Fed的獨立性弱化，將重創美國經濟。密西根大學經濟學教授巴克曼指出，「這是大部分經濟學者都同意的議題，因為Fed的獨立性「會造就較低且較穩定的通膨，以及金融穩定」。聖母大學經濟學家鮑邁斯特受訪時說：「Fed將淪為政府的傀儡。」其他多位受訪者則形容美國貨幣政策前景「可怕」、「混亂」，甚至是「災難」。

德國LLBW銀行首席經濟學者克拉莫表示，美元將比土耳其里拉「失去的信譽更多」。瑞士嘉盛銀行經濟學者裘紐斯指出，Fed必須「為生存而戰，否則可能出現美元危機」。

調查也顯示，逾四分之一受訪學者擔憂，到2029年川普任期結束時，Fed將無法不受政治影響，不再能自由設定利率以執行政策使命；但也有45%認為，現在談四年後的情況，仍為時過早；另有28%的受訪者仍審慎樂觀，雖預料屆時Fed的獨立性會下降，但仍能執行本身的任務，因為國會能制衡白宮。

Fed 川普

延伸閱讀

哈瑪斯反對美接管加薩計畫 批川普構想背棄巴勒斯坦

市場一度譁然...擋不了川普「亂入」台積電 投資人該警覺什麼？

拉加德：川普若主導美國貨幣政策 恐危及世界經濟

川普縮減國安委員會 幕僚400→150人

相關新聞

美關稅衝擊 台日韓8月PMI冷颼颼

美國關稅衝擊亞洲多國，日本、南韓和台灣8月製造業景氣都處於萎縮。分析人士說，這進一步加深市場擔憂，亞洲製造商為了因應美國...

FT：川普干預Fed風險別輕忽 金融市場尚未充分反映

英國金融時報（FT）最新訪調指出，94%的受訪經濟學家警告，金融市場目前尚未充分反映川普攻擊聯準會（Fed）所導致的風險...

荷蘭退休金改革衝擊歐債 恐加劇市場波動

歐洲債市正面臨近2兆歐元（約2.3兆美元）的潛在衝擊，主因是荷蘭即將實施退休金制度改革。這已推動長天期債券殖利率走高，而...

白銀價格衝上14年新高

白銀價格1日突破每英兩40美元大關，是2011年以來首見，市場預期聯準會（Fed）本月將降息，帶動投資人對貴金屬的買盤。

南韓出口連三月成長

在半導體和汽車強勁出貨帶動下，南韓8月出口依然穩健，在川普全面加徵關稅之下，製造業仍展現韌性，不過對美出口衰減12%，對...

日回收太陽能板立法卡關 處理費用由誰負擔難達共識

日本媒體報導，日本政府原本規劃立法，強制要求報廢的太陽能板必須回收再利用，但因為始終無法統整出「由誰負擔回收費用」的法律...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。