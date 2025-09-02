白銀價格衝上14年新高
白銀價格1日突破每英兩40美元大關，是2011年以來首見，市場預期聯準會（Fed）本月將降息，帶動投資人對貴金屬的買盤。
現貨白銀一度上漲1.4%，觸及每英兩40.2920美元，今年來漲幅已超過四成，與白金和鈀金等其他貴金屬同步走高。
在地緣政治緊張和金融情勢不確定下，貴金屬受惠於資金避險需求，加上美國總統川普多次抨擊Fed，引發外界對央行獨立性的疑慮，也推升投資人買盤。
市場押注Fed本月開會將調降利率，本周稍後公布的美國就業報告，預料會進一步強化這個預期心理。借貸成本下降通常有利於不會貲息的貴金屬。白銀也有在太陽能板等乾淨能源技術上的工業用途。
投資人也持續湧入以白銀為支撐的ETF。8月持倉連續七個月增加，創下自2020年以來最長的資金流入紀錄，進一步消耗倫敦市場可自由交易的白銀庫存。
