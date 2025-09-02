日回收太陽能板立法卡關 處理費用由誰負擔難達共識

經濟日報／ 編譯盧思綸易起宇／綜合外電
日本預估自2030年代，大量太陽能板將陸續報廢，到2040年代初期每年廢棄量可能高達50萬噸。 （路透）
日本媒體報導，日本政府原本規劃立法，強制要求報廢的太陽能板必須回收再利用，但因為始終無法統整出「由誰負擔回收費用」的法律責任，目前已暫緩立法。

太陽能板的壽命約20至30年，日本預估自2030年代後半起，大量設備將陸續報廢，到2040年代初期每年廢棄量可能高達50萬噸。若缺乏有效回收機制，恐導致掩埋場不足，甚至出現非法棄置問題。

日本政府如今計劃先提出替代方案，方向是要求大型太陽能發電業者定期回報回收執行情況，並希望在明年國會例行會期提出相關法案。但這種做法能否有效推動回收，前景仍不明朗。

環境大臣淺尾慶一郎上周在記者會上坦言，妥善回收廢棄光電板是未來重要課題，政府將持續檢討相關法律規範，避免再生能源反成環境污染來源。

淺尾表示，政府原先的構想，是由製造商與進口商分擔回收費用，但因光電板使用年限比汽車或家電產品都要長，在一些海外製品的案例中，製造商甚至在光電板要廢棄時早已倒閉。加上一般汽車或家電的回收費用，都是由使用者負擔，只有光電板由製造商負擔，也被認為在立法上會有矛盾。

此外，光電板的掩埋處理和回收費用差距甚大，也是讓政府判斷難以強制要求業者負擔回收費用的原因。日本回收業者表示，一片光電板的回收費用約為3,000日圓，掩埋費用則為2,000日圓。若回收2,000片光電板就是600萬日圓，掩埋則為400萬日圓。處理數量愈多，差距也將愈大。

據了解，環境省正計劃在明年度預算中加入回收技術的研發費用，以設法降低回收成本。

日本環保團體已發表共同聲明，要求政府必須強制推行光電板回收。該聲明表示：「使用完畢光電板的棄置問題，已成為地方衝突的一大原因。光電板回收強制化的推遲，將阻礙再生能源的擴大引進。」

富山大學的環境行政法專家教授神山智美，也談到光電板回收強制化的必要性。她說：「讓製造商負責產品的使用後回收再利用，將有助減少無謂的設計和包裝，並會讓製造商努力開發更有利於回收的產品。」

美關稅衝擊 台日韓8月PMI冷颼颼

美國關稅衝擊亞洲多國，日本、南韓和台灣8月製造業景氣都處於萎縮。分析人士說，這進一步加深市場擔憂，亞洲製造商為了因應美國...

FT：川普干預Fed風險別輕忽 金融市場尚未充分反映

英國金融時報（FT）最新訪調指出，94%的受訪經濟學家警告，金融市場目前尚未充分反映川普攻擊聯準會（Fed）所導致的風險...

荷蘭退休金改革衝擊歐債 恐加劇市場波動

歐洲債市正面臨近2兆歐元（約2.3兆美元）的潛在衝擊，主因是荷蘭即將實施退休金制度改革。這已推動長天期債券殖利率走高，而...

白銀價格衝上14年新高

白銀價格1日突破每英兩40美元大關，是2011年以來首見，市場預期聯準會（Fed）本月將降息，帶動投資人對貴金屬的買盤。

南韓出口連三月成長

在半導體和汽車強勁出貨帶動下，南韓8月出口依然穩健，在川普全面加徵關稅之下，製造業仍展現韌性，不過對美出口衰減12%，對...

