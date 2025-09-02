挪威國營能源挺沃旭增資 主權基金也表態支持

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
挪威國營能源集團Equinor表示，將斥資近10億美元參與丹麥離岸風電開發商沃旭（Ørsted）的緊急籌資計畫，協助沃旭因應美國總統川普對風電產業的濃厚敵意。路透
挪威國營能源集團Equinor表示，將斥資近10億美元參與丹麥離岸風電開發商沃旭（Ørsted）的緊急籌資計畫，協助沃旭因應美國總統川普對風電產業的濃厚敵意。路透

挪威國營能源集團Equinor表示，將斥資近10億美元參與丹麥離岸風電開發商沃旭（Ørsted）的緊急籌資計畫，協助沃旭因應美國總統川普對風電產業的濃厚敵意。

路透報導，Equinor在9月1日表示，計劃參與沃旭規模600億丹麥克朗的現金增資案，將認購最多60億丹麥克朗（約9.42億美元）的新股，並維持其10%的持股比率；此舉有助於減輕市場對沃旭的疑慮。受此消息激勵，沃旭1日盤中股價一度跳漲4.7%。

市值約800億丹麥克朗的沃旭，預定9月5日召開臨時股東會，以正式啟動現金增資。握有超過50%沃旭股權的丹麥政府，已確認參與此次增資。由挪威政府持股67%的Equinor，則是沃旭第二大股東。持有沃旭約3%股權的挪威主權基金，也已表態支持這項增資計畫。

沃旭近期深受川普敵視風電政策的衝擊。川普政府8月勒令Equinor主導的一個計畫停工，導致沃旭無法順利出售附近Sunrise Wind開發計畫的股權，沃旭為此宣布須推動現金增資，強化資本結構。隨後，川普政府又下令沃旭自家主導的Revolution Wind計畫停工，消息一出，沃旭股價應聲跌至歷史新低。歐洲官員直言，川普正設法盡可能叫停更多再生能源計畫。

Equinor對沃旭的投資將累計達到230億丹麥克朗，雖然令部分股東不滿，但該公司發出力挺沃旭的信號，「在離岸風電面臨挑戰之際，產業將出現整併與新商業模式」，並表示希望與沃旭展開更緊密的產業與策略合作，將提名一名候選人進入沃旭董事會。

分析師則解讀，Equinor幾乎別無選擇，只能參與增資，否則持股將遭稀釋。RBC分析師形容此舉是「進退兩難」。

一些分析師指出，若丹麥政府有朝一日選擇退出，Equinor與其大股東挪威政府將是沃旭最順理成章的買家。根據彭博上周末引述知情人士報導，去年沃旭代表曾與Equinor的對口洽談緊急救援計畫，討論合併的可能性。

