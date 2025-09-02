壽司郎海外擴張 母公司股漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

日本最大迴轉壽司連鎖業者壽司郎（Sushiro）正仰賴急遽擴張的海外業務來挹注獲利，抵銷日本境內米價飆漲帶來的衝擊。

近年來，壽司在亞洲國家愈來愈受歡迎，總部位於大阪的壽司郎也成為這股趨勢的最大受惠者之一，積極在日本海外拓展市場。壽司郎母公司Food & Life Companies旗下還經營其他壽司和居酒屋連鎖店，現正押注海外業績持續成長，有助減輕日本國內米價波動帶來的影響。

Food & Life曾說，目標在2026年底前將海外分店數量從去年的182家增加到320家，其中多數新店將設在亞洲，同時也計劃開設首家美國壽司郎分店。

這項策略已經見效。截至6月底止的過去九個月，海外營運貢獻了近半營業利益，儘管海外貢獻的營收僅占三成。

Food & Life上月調高全年獲利預估，因為在上述的九個月期間營業利益勁增68%。這讓日本境內的壽司郎在面對米價上漲的情況下還能避免全線產品漲價。該集團股價今年來已經狂飆155%，報每股8,527日圓，是日股東證指數今年來表現最佳的消費股。

