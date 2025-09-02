南韓散戶狂拋特斯拉持股

彭博資訊報導，南韓散戶8月加速拋售特斯拉股票，反映投資人對這間電動車（EV）製造商的理想日益幻滅，同時間，卻對加密貨幣的興趣日增。

彭博資訊計算託管數據發現，南韓散戶8月淨拋售特斯拉股票總額達6.57億美元，總額寫2023年初以來最大；雙倍押注特斯拉的指數股票型基金（ETF）（代碼：TSLL），同期有5.54億美元外流，寫2024年初以來單月最多。

南韓投資人反而開始青睞波動性更高的投資標的，例如作為乙太幣代理的BitMine Immersion科技公司。該公司8月吸引2.53億美元淨流入資金。

南韓擁有特斯拉在全球最忠實的散戶基礎之一，當地買盤一度推升該公司股價漲勢。上月拋售潮顯示，向來對美國科技大廠興趣濃厚的南韓散戶，對特斯拉的熱情漸消，開始轉向其他領域。

33歲的散戶投資人韓正秀（音譯）表示，「特斯拉曾經提出許多啟發人心的論述，但如今已不再贏得投資人喜愛」，「特斯拉也未再能以自身的AI敘事引領潮流」。

儘管如此，數據顯示，特斯拉仍是南韓散戶持有最多的外國股票，市值合計約219億美元。輝達和Palantir分居二、三，但持股總額遠遠落後特斯拉。