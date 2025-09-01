科技大亨：年輕人別擔心在地球上失業 你們的工作在外太空

快訊

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
科技大亨們表示，未來最有發展性的工作機會可能很可能在外太空。美聯社
科技大亨們表示，未來最有發展性的工作機會可能很可能在外太空。美聯社

人工智慧（AI）革命的到來，正陷年輕人於不利之地，且看來沒有暫緩跡象。史丹福大學最近公布的一項研究發現，AI正對美國的初階工作者，帶來「顯著且比重失衡的衝擊」，再次引發Z世代如何在勞動市場中尋覓一席之地的擔憂。

對此，財星雜誌（Fortune）報導彙整億萬富翁的看法，這些人生勝利組建議年輕人拓寬視野，甚至放眼天際。因為明日最有保障且薪酬豐厚的工作，可能根本不在地球上。

奧特曼（Sam Altman）：2035年的課題，將是探索太陽系

OpenAI執行長奧特曼說，他相信十年後的年輕人，可能將會拋開地球的職涯前景，而偏好更廣闊的太陽系。他說：「2035年的大學生畢業生，如果他們還有去上大學的話，很有可能做著一些完全嶄新、使人興奮、待遇超棒且超級有趣的工作，為了探索太陽系的任務，出發前往太空。」

他預言，這些工作不只會讓Alpha世代的畢業生拿下天文數字的薪水，他們也會「為你我感到難過，我們必須要做這種無聊透頂的老派工作，而每件事都比這更棒。」

馬斯克：人類會在2028年登上火星

特斯拉執行長馬斯克旗下的SpaceX公司命運多舛，近期登上火星的火箭試射才遭延遲。然而，馬斯克指望明年能推出飛往火星的無人火箭，並於2028年首度載人。他早在2013年就說過：「我想要死在火星上，但不是死於撞擊」。

貝佐斯：將在有生之年看到太空旅行成為主流

亞馬遜創辦人貝佐斯，去年提到其創立的太空科技公司藍源（Blue Origin）時說：「我覺得這會是我所涉足的事業中最棒的，但這要花一些時間」。

今年61歲的他認為，太空旅行將在自己有生之年成為主流。而藍源的使命就是聚焦於「一個數百萬人都將在太空中居住及工作的未來，並帶著一項單純的目標：為了使地球得到復原及永續」。

蓋茲：堅守地球家園

但微軟共同創辦人比爾．蓋茲，對投資太空旅行的看法，則與以上富豪相反。2021年，他在喜劇演員柯登（James Corden）的採訪中說：「太空？我們在地球上要做的事還多著呢。」

他曾在2023年告訴BBC，「去火星真的太貴了」。他寧願往自己的慈善事業砸錢，比如推動全球健康。他說：「你可以購買麻疹疫苗，並拯救生命，只要花1,000美元，就能救人一命」，「這讓你腳踏實地。別去火星。」

