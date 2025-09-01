日本比特幣公司Metaplanet召開股東會 川普次子出席

美國總統川普次子艾瑞克．川普（Eric Trump）今天出席日本比特幣投資公司Metaplanet股東會，並在台上力挺該公司。這是川普家族積極拓展加密貨幣事業全球版圖的最新行動。

路透社報導，艾瑞克．川普今年3月獲聘為Metaplanet顧問。該公司目前握有超過價值20億美元（約新台幣613億元）比特幣。

他上月底先赴香港參加比特幣亞洲（Bitcoin Asia）論壇，並於今天出席Metaplanet於東京澀谷舉行的臨時股東會。

41歲的艾瑞克．川普參加那場論壇時說道，比特幣「是全球最偉大的資產。在我心中，比特幣毫無疑問將會漲到100萬美元」。

Metaplanet召開臨時股東會，主要是提案讓股東表決是否同意在海外發行多達5億5000萬新股，預計籌措約1303億日圓，多數資金將用於買進更多比特幣。3名股東走出會場後表示，這項增資計畫已獲通過。

路透社在股東會開始前聯繫Metaplanet，但該公司針對艾瑞克．川普出席股東會一事婉拒置評，會後也未對路透社電郵詢問增資計畫表決發表置評。艾瑞克．川普的代表也未回應置評請求。

根據報導，今天股東會現場氣氛熱絡，股東穿著盛裝在入口處排隊，還有餐車進駐，以及一團韓國流行音樂（K-Pop）樂團到場表演。這次股東會並未開放媒體進場。

不過，Metaplanet股東上傳社群媒體的影像畫面顯示，Metaplanet創辦人暨執行長格羅維奇（SimonGerovich）與艾瑞克‧川普下午身穿與Metaplanet同名的衣服上台致詞。

艾瑞克‧川普致詞表示，他和格羅維奇及許許多多的人一樣，都認為比特幣投資公司微策略（MicroStrategy）執行長塞勒（Michael Saylor）引領美國加密貨幣產業發展，但「亞洲方面無疑是賽門（指格羅維奇）帶頭引領」。

川普（Donald Trump）曾允諾，若他再次當選總統，將成為「加密貨幣總統」，強調這個資產類別有助改善銀行體系和進一步鞏固美元地位。不過，他涉足加密貨幣與相關產業，屢遭外界批評靠政策轉向為家族累積龐大財富。