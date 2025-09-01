快訊

連勝文讚謝典林是少數有實力人選 仍憂他「身兼三職」是大挑戰

代理人呼之欲出？盧秀燕、郝龍斌同日曬「伯公」吳伯雄合照掀熱議

日本比特幣公司Metaplanet召開股東會 川普次子出席

中央社／ 東京1日綜合外電報導
美國總統川普次子艾瑞克．川普（Eric Trump）今天出席日本比特幣投資公司Metaplanet股東會。 路透社
美國總統川普次子艾瑞克．川普（Eric Trump）今天出席日本比特幣投資公司Metaplanet股東會。 路透社

美國總統川普次子艾瑞克．川普（Eric Trump）今天出席日本比特幣投資公司Metaplanet股東會，並在台上力挺該公司。這是川普家族積極拓展加密貨幣事業全球版圖的最新行動。

路透社報導，艾瑞克．川普今年3月獲聘為Metaplanet顧問。該公司目前握有超過價值20億美元（約新台幣613億元）比特幣。

他上月底先赴香港參加比特幣亞洲（Bitcoin Asia）論壇，並於今天出席Metaplanet於東京澀谷舉行的臨時股東會。

41歲的艾瑞克．川普參加那場論壇時說道，比特幣「是全球最偉大的資產。在我心中，比特幣毫無疑問將會漲到100萬美元」。

Metaplanet召開臨時股東會，主要是提案讓股東表決是否同意在海外發行多達5億5000萬新股，預計籌措約1303億日圓，多數資金將用於買進更多比特幣。3名股東走出會場後表示，這項增資計畫已獲通過。

路透社在股東會開始前聯繫Metaplanet，但該公司針對艾瑞克．川普出席股東會一事婉拒置評，會後也未對路透社電郵詢問增資計畫表決發表置評。艾瑞克．川普的代表也未回應置評請求。

根據報導，今天股東會現場氣氛熱絡，股東穿著盛裝在入口處排隊，還有餐車進駐，以及一團韓國流行音樂（K-Pop）樂團到場表演。這次股東會並未開放媒體進場。

不過，Metaplanet股東上傳社群媒體的影像畫面顯示，Metaplanet創辦人暨執行長格羅維奇（SimonGerovich）與艾瑞克‧川普下午身穿與Metaplanet同名的衣服上台致詞。

艾瑞克‧川普致詞表示，他和格羅維奇及許許多多的人一樣，都認為比特幣投資公司微策略（MicroStrategy）執行長塞勒（Michael Saylor）引領美國加密貨幣產業發展，但「亞洲方面無疑是賽門（指格羅維奇）帶頭引領」。

川普（Donald Trump）曾允諾，若他再次當選總統，將成為「加密貨幣總統」，強調這個資產類別有助改善銀行體系和進一步鞏固美元地位。不過，他涉足加密貨幣與相關產業，屢遭外界批評靠政策轉向為家族累積龐大財富。

川普 貨幣 比特幣

延伸閱讀

拉加德：川普若主導美國貨幣政策 恐危及世界經濟

川普縮減國安委員會 幕僚400→150人

普亭上合會演說！狂嗆西方導致俄烏戰 預告說明阿拉斯加會川普成果

美上訴法院裁定川普關稅違法 鄭麗君：持續爭取更好稅率

相關新聞

美限制在大陸製造晶片 三星與SK海力士股價挫跌

美國宣布將撤銷晶片製造大廠三星電子、SK海力士和英特爾在中國取得美國半導體製造設備的豁免許可後，SK海力士及三星電子股價...

特斯拉失寵！南韓散戶上月狂拋持股 轉戰這項資產

彭博資訊報導，南韓散戶8月加速拋售特斯拉股票，反映投資人對這間電動車（EV）製造商的理想日益幻滅，同時間，卻對加密貨幣的...

拉加德：川普若主導美國貨幣政策 恐危及世界經濟

歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）今天表示，如果美國總統川普（Donald Trum...

日本比特幣公司Metaplanet召開股東會 川普次子出席

美國總統川普次子艾瑞克．川普（Eric Trump）今天出席日本比特幣投資公司Metaplanet股東會，並在台上力挺該...

延伸星際之門大計 彭博說OpenAI計劃在印度興建資料中心

彭博引述知情人士報導，OpenAI計劃在印度興建一座大型資料中心，這將是「星際之門」（Stargate）人工智慧（AI）...

史上最薄iPhone可能取消實體SIM卡槽 在這一國恐無法開賣

蘋果公司準備在更多國家推出至少一款「無SIM卡」的iPhone 17機型，而歐盟地區的蘋果零售員工目前正在受訓學習eSI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。