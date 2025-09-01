美限制在大陸製造晶片 三星與SK海力士股價挫跌

快訊

中央社／ 首爾1日綜合外電報導
南韓記憶晶片大廠SK海力士。（路透）
美國宣布將撤銷晶片製造大廠三星電子、SK海力士和英特爾在中國取得美國半導體製造設備的豁免許可後，SK海力士及三星電子股價今天挫跌。

路透社報導，華府此舉將使韓國這兩家晶片製造商難以更新在中國的工廠，可能削弱其競爭力。

SK海力士（SK Hynix）及三星電子（SamsungElectronics）在全球記憶體晶片製造占主導地位，在華府宣布新政之前，它們受惠於豁免美國向晶片相關對中出口施加的全面性限制舉措。美國撤銷豁免許可的措施將於120天內生效。

SK海力士股價今天下滑約4.8%。分析師估計，其動態隨機存取記憶體（DRAM）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）有30%至40%是在中國生產。

三星電子被認為較不受影響，因其所有DRAM生產均在中國境外，不過其NAND晶片據估有1/3左右是在中國製造。三星電子股價今天下跌約3%。

作為回應，SK海力士表示將與韓國跟美國政府密切保持溝通，並採取必要措施盡量降低業務所受衝擊。三星電子則婉拒置評。

韓國NH投資證券公司（NH Investment & Securities）高級分析師柳永浩（Ryu Young-ho，音譯）談到，他認為韓國晶片製造商所受短期影響有限。

他說：「三星跟SK海力士已規劃主要在韓國設置新產線和製程，同時在中國維持現狀。」

但他補充道，華府措施可能最終有利於三星電子與SK海力士的競爭對手，例如美國半導體公司美光（Micron），因為其生產基地對中國依賴程度較低。

數名分析師也提到，若無法及時取得美國的機械設備，這兩間韓廠可能會擴大與中國設備製造商的夥伴關係，以更好地穩定自身在中國的營運。

