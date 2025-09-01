快訊

拉加德：川普若主導美國貨幣政策 恐危及世界經濟

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導
歐洲央行總裁拉加德（圖）。路透
歐洲央行總裁拉加德（圖）。路透

歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）今天表示，如果美國總統川普（Donald Trump）控制美國的貨幣政策，對全球經濟將非常危險。

拉加德也對法國政府垮台的風險表達擔憂，警告歐元區任何國家的政治動盪都會對市場產生影響。

川普正試圖將聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）免職，批評者指出，這一舉動旨在聯準會填補支持他降低利率要求的官員。

拉加德在接受法國經典廣播電台（Radio Classique）採訪時表示，川普要讓聯準會決策機構多數官員完全支持他「非常困難」，但「如果他成功了，對美國經濟及全球經濟將十分危險。」

她提到，中央銀行的政策影響價格穩定，其目的是確保「最佳」就業。

「如果這取決於某一個人或另外一個人的死命令……美國經濟的平衡，從而對整個世界產生的影響，將非常令人擔憂。」

拉加德在回應經典廣播電台關於9月8日信任投票的問題時表示，這項投票可能推翻法國總理白胡（Francois Bayrou）的少數政府。

她說：「任何歐元區國家政府垮台的風險都令人擔憂。」

「政治發展和政治風險的出現對經濟有明顯影響，對金融市場如何評估國家風險也有影響，因此對我們來說是一個擔憂。」

白胡上週讓法國大為震驚，因為在經歷數月對其政府削減法國不斷增加公共債務計劃的僵局後，他呼籲進行信任投票。

法國 美國

