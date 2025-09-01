美股自歷史高點回落 亞股收盤互有漲跌
在美國股市自歷史高點回落後，亞洲股市今天收盤互有漲跌，中國電商巨擘阿里巴巴股價大漲。
法新社報導，在美國勞動節（Labor Day）長週末前，美股上週五收跌，道瓊工業指數及標準普爾500指數自歷史高點回落。
美國重要通膨數據、7月核心個人消費支出物價指數（PCE）升溫，降低了聯邦準備理事會（Fed）在未來幾個月持續降息的可能性。
eToro分析師肯威爾（Bret Kenwell）指出，儘管9月降息25個基點的可能性依然存在，「隨著通膨升溫，可能難以如同他們（聯準會）希望的那樣快速或積極行動」。
在亞股方面，阿里巴巴帶動港股恆生指數上漲2%，上海上證綜合指數揚升0.5%。阿里巴巴上週五公布亮眼財報後股價飆升，其人工智慧（AI）相關業務收入大增。
在晶片股承壓情況下，日股基準日經225指數下跌逾1%。韓國8月份半導體出口創下單月歷史新高，但首爾股市韓國綜合股價指數仍下跌，反映來自美國的關稅壓力日增。
