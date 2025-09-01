紐西蘭開放高資產淨值外國人購房 政府盼提振經濟

紐西蘭今天表示，將向在當地企業進行投資的富裕外國人開放房市，此舉逆轉了先前的禁令，並期望能促進經濟成長。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）表示，4月重新引入的外國投資者移民簽證持有人，可以購買或建造一棟至少價值500萬紐元（約9012萬新台幣）的房屋。

此前，持有此簽證但每年不在紐西蘭居住超過6個月的人士被禁止購買房產。

盧克森在聲明中指出：「這一改變在不全面開放外國所有權與吸引高資產淨值投資者深化他們與我們國家連結、以促進經濟成長之間尋求平衡。」

政府希望放寬此禁令將使在當地投資變得更具吸引力。這是政府為增加外國投資進入國家更廣泛努力的一部分，目的是振興在2024年下半年陷入衰退且今年上半年持續疲軟的經濟。

在4月，政府放寬了所謂「黃金簽證」的規定，即「積極投資人升級」（Active Investor Plus）居留簽證，包括將高風險投資類別的最低資金要求從1500萬紐元降至500萬紐元，並取消了英語能力要求。

政府表示已收到301份簽證申請，如果這些都獲批並推進，意味著可能將有至少18億紐元的投資注入國家經濟。

外國投資紐西蘭房地產市場一直是當地居民的擔憂，因為這被認為是房價上漲的主要推動力之一。2018年，由工黨領導的政府通過法例，禁止許多非居民外國人購買現有房屋。

盧克森表示，紐西蘭價值超過500萬紐元的房屋不到1%，他們認為此改變在滿足高資產淨值投資者需求與不願開放外國所有權者的期望之間取得了平衡。

專門從事通過投資協助人們獲得紐西蘭居留的綠色牧場（Greener Pastures）的曼尼克斯-奧比（MischaMannix-Opie）表示，雖然並非所有人都想在紐西蘭購買房屋，但他們的客戶會對有這一選擇感到高興。

「這確實提升了吸引力，」她補充說，對於許多人來說，吸引他們在紐西蘭投資的是生活方式，而能夠購買房屋將幫助他們實現這種生活方式。