延伸星際之門大計 彭博說OpenAI計劃在印度興建資料中心

彭博引述知情人士報導，OpenAI計劃在印度興建一座大型資料中心，這將是「星際之門」（Stargate）人工智慧（AI）基礎建設大計延伸亞洲的重大布局。

知情人士透露，這家ChatGPT開發商目前正在物色當地合作夥伴，在印度設立至少1百萬瓩（GW）規模的資料中心。計畫的具體地點和時間表仍未確定。知情人士說，OpenAI執行長奧特曼可能在本月訪問印度時宣布此案，但尚未敲定行程。

OpenAI近來無論在美國本土或海外都大舉投入AI基礎建設。在美國，該公司正與軟銀（SoftBank）和甲骨文（Oracle）合作，推動規模達4.5 GW的「星際之門」計畫，投資額高達5,000億美元，連川普也公開讚許這項前所未見的建設。

OpenAI同時也和美國政府合作推動「OpenAI for Countries」倡議，計劃在全球打造秉持民主價值的AI基礎建設，並將此定位為美國引領全球AI發展，在關鍵科技戰場上抗衡中國大陸的布局。

OpenAI正尋求在各地先建立10個合作夥伴關係，並表示已有超過30個國家主動表達興趣。迄今，該公司已宣布將成為挪威一個規模可達520千瓩（MW）建案的主要承租方，另外還有阿布達比一座高達5 GW的超大型設施，其中OpenAI將使用1 GW的運算能力。

在印度興建工業規模的資料中心，有助OpenAI為當地用戶提供客製化AI聊天機器人，同時消除資料外流的疑慮。該公司已承諾參與印度政府120億美元的「IndiaAI Mission」計畫，協助開發大型和小型語言模型。

OpenAI目前正加速在印度擴張，這裡也是該公司全球第二大用戶市場。OpenAI 計劃在首都新德里成立辦公室，並招募人員擴編當地團隊；同時已推出每月5美元的方案，爭取更多用戶。