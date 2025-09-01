快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

聽新聞
0:00 / 0:00

史上最薄iPhone可能取消實體SIM卡槽 在這一國恐無法開賣

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司傳出新產品iPhone 17系列將包含一款「無SIM卡」的機型，也就是號稱「史上最薄 iPhone」iPhone 17 Air。路透
蘋果公司傳出新產品iPhone 17系列將包含一款「無SIM卡」的機型，也就是號稱「史上最薄 iPhone」iPhone 17 Air。路透

蘋果公司準備在更多國家推出至少一款「無SIM卡」的iPhone 17機型，而歐盟地區的蘋果零售員工目前正在受訓學習eSIM的運作方式。

自從iPhone推出支援eSIM的版本，並在美國推出僅支援eSIM的iPhone 14後，蘋果便準備在其他國家逐步淘汰實體SIM卡。隨著iPhone 17即將推出，蘋果顯然將繼續推動這一做法。

根據MacRumors網站周日引述消息人士說法報導，蘋果要求歐盟地區的授權經銷商員工必須在9月5日前完成一項培訓課程。這門課程出現在SEED應用程式中，蘋果直營店員工與經銷商都可使用。

這些訓練內容特別針對iPhone的eSIM支援。雖然eSIM功能已存在數年，但這次要求員工接受訓練，可能代表未來的新機型將僅能透過eSIM連接網路。

報導指出，目前歐盟地區員工被要求必須接受這項訓練，不過，由於SEED的可用範圍更廣，代表也可能在更多國家的蘋果零售員工會被要求受訓，也意味著無SIM卡iPhone的版圖將進一步擴大。

蘋果已預定9月9日周二發表新款智慧手機iPhone 17系列。

AppleInsider網站分析，雖然最新培訓行動代表蘋果可能推出更多無SIM卡的iPhone，但不代表所有iPhone 17都不能使用實體SIM卡。據傳蘋果本次將推出「史上最薄 iPhone」iPhone 17 Air，由於機身過於纖薄，無法在不犧牲其他功能的情況下容納SIM卡槽，因而將是一款僅支援eSIM的機型。

雖然美國販售的iPhone已完全取消實體SIM卡插槽，但iPhone 17 Air將成為蘋果首次在其他國家推出只能使用eSIM的iPhone。

不過，網站也指出，由於中國大陸監管單位至今對iPhone的eSIM支援態度保守，至今尚未批准內建eSIM的智慧型手機上市，因此，如果iPhone 17 Air沒有實體SIM卡槽，那麼它可能會是唯一一款無法在中國上市的 iPhone 17機型。

SIM 網站 歐盟

延伸閱讀

蘋果折疊iPhone 指紋辨識回歸…GIS有望奪大單

蘋果首款折疊iPhone明年上市 要搶三成市占

看電影用循環杯 飲料升級還能抽iPhone...台南2家影城響應

比爾蓋茲首登韓綜！手機不用iPhone 愛用機曝光竟撞款韓星

相關新聞

歐洲長債會變燙手山芋！2.3兆美元債市巨震醞釀中 原因是荷蘭一舉動

歐洲債市正面臨近2兆歐元（約2.3兆美元）的潛在衝擊，主因是荷蘭即將實施退休金制度改革。這已推動長天期債券殖利率走高，而...

史上最薄iPhone可能取消實體SIM卡槽 在這一國恐無法開賣

蘋果公司準備在更多國家推出至少一款「無SIM卡」的iPhone 17機型，而歐盟地區的蘋果零售員工目前正在受訓學習eSI...

大陸產業龍頭也不敵價格戰 比亞迪獲利銳減 股價聞聲重挫

大陸汽車製造商之間激烈競爭，後果勢將難以忽視。比亞迪（BYD）上季獲利暴跌30%，創三年多來首見頹勢，可見電動車龍頭在殘...

美股今晚不開盤 債市也休市 因為慶祝這個節日

美國股市與債券市場今天（1日）將因勞工節（勞動節）休市，並於2日恢復正常交易。

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

OpenAI宣布進軍AI瀏覽器，掀起新一波入口競爭。瀏覽器正從單純的上網工具轉變為AI與使用者互動的核心平台，可能重塑搜尋與工作模式。然而，要突破Google旗下Chrome等主流瀏覽器的市場壟斷，仍面臨高門檻與技術挑戰，商業模式的探索也將決定這場變革的走向。

壽司郎是大飆股 母公司今年狂漲155% 靠這幾招抵銷日本米價衝擊

日本最大迴轉壽司連鎖業者壽司郎（Sushiro）正仰賴急遽擴張的海外業務來挹注獲利，抵銷日本境內米價飆漲帶來的衝擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。