史上最薄iPhone可能取消實體SIM卡槽 在這一國恐無法開賣

蘋果公司準備在更多國家推出至少一款「無SIM卡」的iPhone 17機型，而歐盟地區的蘋果零售員工目前正在受訓學習eSIM的運作方式。

自從iPhone推出支援eSIM的版本，並在美國推出僅支援eSIM的iPhone 14後，蘋果便準備在其他國家逐步淘汰實體SIM卡。隨著iPhone 17即將推出，蘋果顯然將繼續推動這一做法。

根據MacRumors網站周日引述消息人士說法報導，蘋果要求歐盟地區的授權經銷商員工必須在9月5日前完成一項培訓課程。這門課程出現在SEED應用程式中，蘋果直營店員工與經銷商都可使用。

這些訓練內容特別針對iPhone的eSIM支援。雖然eSIM功能已存在數年，但這次要求員工接受訓練，可能代表未來的新機型將僅能透過eSIM連接網路。

報導指出，目前歐盟地區員工被要求必須接受這項訓練，不過，由於SEED的可用範圍更廣，代表也可能在更多國家的蘋果零售員工會被要求受訓，也意味著無SIM卡iPhone的版圖將進一步擴大。

蘋果已預定9月9日周二發表新款智慧手機iPhone 17系列。

AppleInsider網站分析，雖然最新培訓行動代表蘋果可能推出更多無SIM卡的iPhone，但不代表所有iPhone 17都不能使用實體SIM卡。據傳蘋果本次將推出「史上最薄 iPhone」iPhone 17 Air，由於機身過於纖薄，無法在不犧牲其他功能的情況下容納SIM卡槽，因而將是一款僅支援eSIM的機型。

雖然美國販售的iPhone已完全取消實體SIM卡插槽，但iPhone 17 Air將成為蘋果首次在其他國家推出只能使用eSIM的iPhone。

不過，網站也指出，由於中國大陸監管單位至今對iPhone的eSIM支援態度保守，至今尚未批准內建eSIM的智慧型手機上市，因此，如果iPhone 17 Air沒有實體SIM卡槽，那麼它可能會是唯一一款無法在中國上市的 iPhone 17機型。