白銀衝破40美元創13年新高 避險需求與供應短缺雙重加持

白銀價格周一一度突破2011年以來首見的每英兩40美元，市場預期聯準會（Fed）本月將降息，帶動投資人對貴金屬的買盤。

現貨白銀當天最多上漲1.4%，觸及每英兩40.2920美元，今年漲幅已超過四成，與黃金、白金和鈀金同步走高。金價周一最多上漲0.7%，創下4月歷史高點以來新高。

在地緣政治緊張和金融情勢不確定下，貴金屬受惠於資金避險需求，加上美國總統川普多次抨擊Fed，引發外界對央行獨立性的疑慮，也推升投資人買盤。

市場押注Fed本月開會將調降利率，本周五公布的美國就業報告，預料會進一步強化這個預期心理。借貸成本下降通常有利於不會貲息的貴金屬。

白銀也有在太陽能板等乾淨能源技術上的工業用途。白銀協會（Silver Institute）統計，白銀市場正邁入連續五年供應短缺。

投資人也持續湧入以白銀為支撐的交易所買賣基金（ETF）。8月持倉連續七個月增加，創下自2020年以來最長的資金流入紀錄，進一步消耗倫敦市場可自由交易的白銀庫存，導致市況持續吃緊。