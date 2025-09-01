快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

白銀衝破40美元創13年新高 避險需求與供應短缺雙重加持

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
白銀協會（Silver Institute）統計，白銀市場正邁入連續五年供應短缺。路透
白銀協會（Silver Institute）統計，白銀市場正邁入連續五年供應短缺。路透

白銀價格周一一度突破2011年以來首見的每英兩40美元，市場預期聯準會（Fed）本月將降息，帶動投資人對貴金屬的買盤。

現貨白銀當天最多上漲1.4%，觸及每英兩40.2920美元，今年漲幅已超過四成，與黃金、白金和鈀金同步走高。金價周一最多上漲0.7%，創下4月歷史高點以來新高。

在地緣政治緊張和金融情勢不確定下，貴金屬受惠於資金避險需求，加上美國總統川普多次抨擊Fed，引發外界對央行獨立性的疑慮，也推升投資人買盤。

市場押注Fed本月開會將調降利率，本周五公布的美國就業報告，預料會進一步強化這個預期心理。借貸成本下降通常有利於不會貲息的貴金屬。

白銀也有在太陽能板等乾淨能源技術上的工業用途。白銀協會（Silver Institute）統計，白銀市場正邁入連續五年供應短缺。

投資人也持續湧入以白銀為支撐的交易所買賣基金（ETF）。8月持倉連續七個月增加，創下自2020年以來最長的資金流入紀錄，進一步消耗倫敦市場可自由交易的白銀庫存，導致市況持續吃緊。

Fed 美國 投資人

延伸閱讀

富爸爸作者清崎：歐洲市場已完蛋 美國也危在旦夕 快投資「三種」資產

提案國家公園禁光電惹議　藍委：山屋氣象站不受影響

一卡通推出hololive 6th fes.透卡盲包！一套21款全台7-11即日開賣

三個國際因素 大陸金價節節漲

相關新聞

歐洲長債會變燙手山芋！2.3兆美元債市巨震醞釀中 原因是荷蘭一舉動

歐洲債市正面臨近2兆歐元（約2.3兆美元）的潛在衝擊，主因是荷蘭即將實施退休金制度改革。這已推動長天期債券殖利率走高，而...

史上最薄iPhone可能取消實體SIM卡槽 在這一國恐無法開賣

蘋果公司準備在更多國家推出至少一款「無SIM卡」的iPhone 17機型，而歐盟地區的蘋果零售員工目前正在受訓學習eSI...

大陸產業龍頭也不敵價格戰 比亞迪獲利銳減 股價聞聲重挫

大陸汽車製造商之間激烈競爭，後果勢將難以忽視。比亞迪（BYD）上季獲利暴跌30%，創三年多來首見頹勢，可見電動車龍頭在殘...

美股今晚不開盤 債市也休市 因為慶祝這個節日

美國股市與債券市場今天（1日）將因勞工節（勞動節）休市，並於2日恢復正常交易。

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

OpenAI宣布進軍AI瀏覽器，掀起新一波入口競爭。瀏覽器正從單純的上網工具轉變為AI與使用者互動的核心平台，可能重塑搜尋與工作模式。然而，要突破Google旗下Chrome等主流瀏覽器的市場壟斷，仍面臨高門檻與技術挑戰，商業模式的探索也將決定這場變革的走向。

壽司郎是大飆股 母公司今年狂漲155% 靠這幾招抵銷日本米價衝擊

日本最大迴轉壽司連鎖業者壽司郎（Sushiro）正仰賴急遽擴張的海外業務來挹注獲利，抵銷日本境內米價飆漲帶來的衝擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。