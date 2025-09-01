大陸產業龍頭也不敵價格戰 比亞迪獲利銳減 股價聞聲重挫

大陸汽車製造商之間激烈競爭，後果勢將難以忽視。比亞迪（BYD）上季獲利暴跌30%，創三年多來首見頹勢，可見電動車龍頭在殘酷的市占角力下也無法倖免。比亞迪周一早盤在香港交易股價一度重挫8%報港幣105.20元。

儘管海外銷售表現強勁，比亞迪截至6月30日三個月的淨利為人民幣63.6億元（約8.92億美元），分析師原本以為會微幅增長。大幅降價使毛利率從2024年上半年18.8%收縮至18%，但這一水準仍居產業前段，高於吉利控股和奇瑞汽車等競爭對手。

比亞迪將利潤壓縮歸咎於產業亂象和過度行銷，諷刺的是，比亞迪自己2023年起就是價格戰的主要推手，多次帶頭降價，包括今年5月的最新一輪。這波降價甚至引來政府警告車廠避免「內捲式競爭」，強調價格戰可能衝擊供應鏈安全，並嚴重損害「中國製造」的國際聲譽。

比亞迪這次失足令人意外，因為該公司今年正加速海外擴張，在巴西市場取得重大突破，約占比亞迪海外銷售1/3，另在澳洲、新加坡和部分歐洲國家也有進展。今年上半年，海外營收（不含港澳台）年增50%，達到人民幣1,354億元。

研究機構Bernstein上周末在報告中把毛利率下滑形容為「競爭留下的傷痕」，並指出即使海外銷售占比提高，毛利壓力依舊存在。Bernstein分析師 Eunice Lee 等人寫道：「加大促銷力度未能帶來預期的銷量增長，加上資本支出增加，進一步壓縮了毛利率。」Bernstein維持比亞迪「優於大盤」評級，但將目標價自港幣133元（17美元）下調至130元。

除了毛利率走弱，股東淨利增幅也放緩，可見獲利壓力加大，同時舉債從去年底的人民幣286億元攀升至391億元。

研發費用也快速上升，年增逾五成，顯示比亞迪毛利收縮，仍大舉投入創新。該公司可能刻意加碼在電池、電動化和智慧化等核心技術上的支出，作為長期策略的一環，以鞏固在新能源車領域的領先地位。從市場角度來看，高檔車型如仰望和方程豹，毛利率空間恐怕更高。

財報也顯示，比亞迪對供應商付款速度加快。彭博彙編數據顯示，2023年比亞迪平均付款期長達275天，遠高於全球產業常態。

比亞迪6月已表示，將遵守新規定，在60天內支付供應商款項，這是重大調整，但恐怕也會衝擊營運資金，降低景氣下行時資金調度的彈性。

Lee表示，比亞迪「海外銷量正朝著100萬輛邁進，已超越原先80萬輛的目標」，她也說，2025年全年銷售量（含內外銷）預估約為510萬輛。她強調：「比亞迪是我們在這個產業中首選優於大盤的標的。」