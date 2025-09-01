歐洲長債會變燙手山芋！2.3兆美元債市巨震醞釀中 原因是荷蘭一舉動

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
荷蘭即將實施退休金制度改革，已推動長天期債券殖利率走高，專家建議年底避開長天期歐洲債券。路透
歐洲債市正面臨近2兆歐元（約2.3兆美元）的潛在衝擊，主因是荷蘭即將實施退休金制度改革。這已推動長天期債券殖利率走高，而交易員正積極在歐元利率交換市場布局避險。市場預期2025年底至2026年初將是轉折點，屆時大量基金同時轉換，若遇上流動性偏低，可能加劇市場波動。

儘管荷蘭僅占歐元區經濟的7%，退休基金規模卻位居歐盟之首，持有超過歐盟一半的養老金儲蓄，以及近3,000億歐元的歐洲債券，因此，它的資產調整勢將波及整個歐洲市場。

現行制度依賴長天期利率交換合約來避險，新制改採「生命週期投資」模式：增加股票配置，減少長期避險需求；年長者資金雖仍偏向債券，但避險期限將縮短。

明年1月1日起，將有大約36個基金排定先轉換至新系統，其餘每半年一批，進行直至2028年1月完成。由於第一波大轉換正值市場流動性通常較低的年初，這可能讓投資銀行與經紀商難以找到足夠的買家接手。

巴克萊（Barclays）歐洲利率研究主管Rohan Khanna指出，長天期交換的供需失衡已相當明顯，避險基金可能等市場壓力充分累積後才進場承接，進一步推動殖利率曲線迅速趨陡。他說，「結果難以預測，但市場情緒非常緊張，流動性可能驟降，價格波動恐加劇」。

荷蘭銀行（ABN Amro）估算，荷蘭養老金體系主要曝險集中在德國、法國及荷蘭公債。若長期債券需求下降，各國政府可能被迫發行更多短期債券。策略師 Sonia Renoult 表示，此舉將使政府融資更頻繁，承受利率波動的風險也隨之提高。

Aviva旗下固定收益投資經理Steve Ryder表示，他年底將完全避開長天期歐洲債券。他說：「若大家同時轉換，交易商被迫承擔風險，就會像接住燙手山芋。」

包括BlackRock與Aviva Investors在內的資產管理公司，已建議對長端殖利率曲線保持謹慎，轉向短天期債券。摩根大通資產管理則認為，這反而凸顯美國公債相較歐洲公債更具吸引力。

雖然荷蘭央行允許基金有一年調整期，部分基金也可能提前出清避險，但市場普遍預期明年初將出現明顯波動。先鋒集團（Vanguard）國際利率主管 Ales Koutny 表示：「未知數太多、牽動面太廣，大家都在盡力提前布局，無人知曉最終結局會如何。」

資產 荷蘭 避險基金

