美股今晚不開盤 債市也休市 因為慶祝這個節日
美國股市與債券市場今天（1日）將因勞工節（勞動節）休市，並於2日恢復正常交易。
美國的勞工節設定在9月的第一個周一，今年則落在9月1日，主要是慶祝美國勞工在社會和經濟方面的成就與貢獻。這個紀念日可回溯至19世紀末，並於1894年成為美國國定假日。
接下來，債券交易員的下一個休市日期是10月13日的哥倫布日，之後則是11月11日的退伍軍人節。但在這兩天，美股市場照常運作。
美股和債市場將在將於11月27日（星期四）因感恩節休市，並於隔日提早收盤。11月28日，債券市場將於美東時間下午2點收盤，而紐約證交所則預定於下午1點收盤。
直到耶誕節，交易員才會再迎來下一個假期。
