快訊

北一女校長開學日宣布 「參加明年學測」與學生並肩作戰

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

布魯斯威利罹失智症3年！愛妻驚爆讓他「搬家」 親證：最難的決定

美股今晚不開盤 債市也休市 因為慶祝這個節日

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國股市與債券市場今天（1日）將因勞工節休市，並於2日恢復正常交易。圖為紐約證交所。路透
美國股市與債券市場今天（1日）將因勞工節休市，並於2日恢復正常交易。圖為紐約證交所。路透

美國股市與債券市場今天（1日）將因勞工節（勞動節）休市，並於2日恢復正常交易。

美國的勞工節設定在9月的第一個周一，今年則落在9月1日，主要是慶祝美國勞工在社會和經濟方面的成就與貢獻。這個紀念日可回溯至19世紀末，並於1894年成為美國國定假日。

接下來，債券交易員的下一個休市日期是10月13日的哥倫布日，之後則是11月11日的退伍軍人節。但在這兩天，美股市場照常運作。

美股和債市場將在將於11月27日（星期四）因感恩節休市，並於隔日提早收盤。11月28日，債券市場將於美東時間下午2點收盤，而紐約證交所則預定於下午1點收盤。

直到耶誕節，交易員才會再迎來下一個假期。

美國 美股 退伍軍人

延伸閱讀

債市進入再配置時代 富邦優選收益傘型基金、打造債券投資新公式

債券最佳買點已到！BBB級投等債單月報酬達4.7% 專家：9月降息在望激勵00959B

鮑爾22日演講 市場押注放鴿

降息行情發酵！非投等債ETF誰最會配？00945B費用率最低、穩定月月領息搶眼

相關新聞

歐洲長債會變燙手山芋！2.3兆美元債市巨震醞釀中 原因是荷蘭一舉動

歐洲債市正面臨近2兆歐元（約2.3兆美元）的潛在衝擊，主因是荷蘭即將實施退休金制度改革。這已推動長天期債券殖利率走高，而...

大陸產業龍頭也不敵價格戰 比亞迪獲利銳減 股價聞聲重挫

大陸汽車製造商之間激烈競爭，後果勢將難以忽視。比亞迪（BYD）上季獲利暴跌30%，創三年多來首見頹勢，可見電動車龍頭在殘...

美股今晚不開盤 債市也休市 因為慶祝這個節日

美國股市與債券市場今天（1日）將因勞工節（勞動節）休市，並於2日恢復正常交易。

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

OpenAI宣布進軍AI瀏覽器，掀起新一波入口競爭。瀏覽器正從單純的上網工具轉變為AI與使用者互動的核心平台，可能重塑搜尋與工作模式。然而，要突破Google旗下Chrome等主流瀏覽器的市場壟斷，仍面臨高門檻與技術挑戰，商業模式的探索也將決定這場變革的走向。

壽司郎是大飆股 母公司今年狂漲155% 靠這幾招抵銷日本米價衝擊

日本最大迴轉壽司連鎖業者壽司郎（Sushiro）正仰賴急遽擴張的海外業務來挹注獲利，抵銷日本境內米價飆漲帶來的衝擊。

4,000億元造艦大單 創英史最大軍艦出口、挪威最大軍購紀錄

挪威與英國簽署一項價值100億英鎊（約台幣4,128.5億元）的協議，將在英國建造多艘26型反潛艦巡防艦，這是英國史上最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。