壽司郎是大飆股 母公司今年狂漲155% 靠這幾招抵銷日本米價衝擊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本最大迴轉壽司連鎖業者壽司郎（Sushiro）正仰賴海外業務擴張來挹注獲利，抵銷日本境內米價飆漲帶來的衝擊。
日本最大迴轉壽司連鎖業者壽司郎（Sushiro）正仰賴急遽擴張的海外業務來挹注獲利，抵銷日本境內米價飆漲帶來的衝擊。

近年來，壽司在亞洲國家愈來愈受歡迎，總部位於大阪的壽司郎也成為這股趨勢的最大受惠者之一，積極在日本海外拓展市場。

壽司郎營運業者Food & Life Companies社長山本雅啟受訪時表示：「壽司在海外向來被視為一種奢侈品。我們的目標是以實惠的價格，提供道地、日本品質的壽司。」

這家公司旗下還經營其他壽司和居酒屋連鎖店，現正押注海外業績持續成長能協助減輕國內米價波動帶來的影響。日本米價已比一年前大漲近一倍。Food & Life曾說，目標在2026年底前將海外分店數量從去年的182家增加到320家，其中多數新店將設在亞洲，同時也計劃開設首家美國壽司郎分店。

白米價格飛漲已衝擊日本家庭，並促使企業考慮將更多成本轉嫁到消費者身上。山本雅啟說，「米價影響一切，這是我們的疑慮之一；我們更廣泛策略是透過國際事業的成長來吸收成本壓力，因為海外業務的利潤率正在上升。」

這項策略已經見效。截至6月底止的過去九個月，海外營運貢獻了近半營業利益，儘管海外貢獻的營收僅占三成。

Food & Life在8月調高全年獲利預估，因為在上述的九個月期間營業利益勁增68%。這讓日本境內的壽司郎在面對米價上漲的情況下還能避免全線產品漲價。

山本雅啟表示，海外市場預期在2026年度貢獻35%營收，赴日觀光客也會帶來動能，因為旅客會在日本嘗試平價壽司並把需求帶回本國。

Food & Life股價今年來已經狂飆155%，報每股8,527日圓，是日股東證股價指數（Topix）今年來表現最佳的消費股。

儘管日本通膨上升且生活成本壓力正衝擊家庭預算，但壽司郎仍試圖維持餐廳客流量，並鼓勵消費者點選炸物、甜點等利潤較高品項；壽司郎也選擇性調漲特定餐點，而非如競爭同業一樣全面調漲菜單價格。

瑞穗證券分析師朝枝英也表示，日本超市的食品價格漲勢超過外食成本漲勢，這讓消費者覺得在壽司郎用餐比較划算。他還說，壽司郎在中國大陸市場也享有高利潤，「它擁有能根據原物料成本靈活定價的能力，是個重要發展」。不過他也警告說，Food & Life的股價漲勢可能過高了。

其他日本壽司連鎖店也利用海外成長來彌補國內疲軟業績，但不如壽司郎般成功。

同業藏壽司的亞洲事業獲利在截至4月的六個月內大減64%，該連鎖店在6月宣布將關閉在中國的三家分店。藏壽司最近一期財報顯示美國業務虧損，但第3季度營收年比成長，期間開設了三家新分店。

Food & Life在本會計年度有望創下獲利紀錄，而營收成長速度預期是日本整體速食市場的三倍。研究公司 Fuji Keizai Group預期，涵蓋壽司、漢堡、拉麵和牛丼飯的日本整體速食市場規模今年將成長5.2%，達到4.4 兆日圓（299.6億美元）。

