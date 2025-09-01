4,000億元造艦大單 創英史最大軍艦出口、挪威最大軍購紀錄

挪威與英國簽署一項價值100億英鎊（約台幣4,128.5億元）的協議，將在英國建造多艘26型反潛艦巡防艦，這是英國史上最大宗軍艦出口案，也是挪威最大國防採購案。

英國國防部表示，該計畫將為英國經濟帶來100億英鎊效益，並支撐4,000個就業機會，延續直至2030年代。

這批26型巡防艦將在位於格拉斯哥的BAE系統公司船廠建造，該船廠目前正為英國皇家海軍打造八艘同型軍艦。據估計，整體造艦計畫將嘉惠432家企業，包括蘇格蘭103家、英格蘭西北部47家，以及西密德蘭的35家。

這筆交易同時展現英國與挪威戰略關係的深化。根據規劃，雙方將共同運作一支由13艘巡防艦組成的聯合艦隊，其中八艘來自英國，至少五艘由挪威提供，藉此大幅強化北約的北翼防線。